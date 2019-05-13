В связи с отмечавшимся 12 мая 25-летием режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта официальный Ереван выступил с рядом заявлений. Премьер-министр Никол Пашинян направил послание по этому случаю, в котором повторил свои тезисы о необходимости подготовки народов к миру, важности приемлемости сценария урегулирования конфликта для "всех трех" сторон, недопустимости шагов, направленных на формирование атмосферы ненависти, нетерпимости и напряжения. И так далее. Он также продолжил настаивать на "трехстороннем соглашении", как "реальной основе, на которой можно построить долгосрочный мир и сотрудничество".

В отличие от сдержанных высказываний Пашиняна, МИД Армении в своем заявлении высказался более, скажем так, по-армянски. Внешнеполитическое ведомство считает, что в начале 90-х "карабахский народ" сумел, показал, доказал, создал и так далее, и спасибо за все посредникам. Из заявления МИД следует, что в Армении все еще надеются на возвращение в повестку проармянских решений саммитов в Вене и Санкт-Петербурге от 2016 года.

В свою очередь, в Азербайджане обошлись без лишнего пафоса. 25 лет отсутствия открытых боевых действий - это не значит установление мира.

"Я бы не назвал это перемирием, так как после подписания протоколов о перемирии две сопредельные страны не должны продолжать испытывать друг к другу враждебные чувства и нести потери. Как вы заметили, я не называю соседние страны, а именно сопредельные страны, так как по общечеловеческим понятиям нормальный сосед не будет топтать соседний огород и врываться в его дом без приглашения".

Об этом сказал Day.Az полковник запаса Ильгар Алиев. По его мнению, лучше называть все своими именами. 25 лет тому назад было лишь подписано соглашение о временном прекращении огня и активных боевых действий.

Это соглашение в полной мере отвечало интересам Армении и ее форпост-вожатым и в меньшей степени отвечало интересам Азербайджана, считает наш собеседник. Для Армении и ее хозяев, отметил Алиев, это соглашение было очень желанным, а для Азербайджана - вынужденным.

"Говоря "вынужденным", я не имею в виду, что в то время Азербайджан находился в безвыходном положении. Как раз наоборот, именно к тому времени Азербайджану удалось перехватить инициативу и создать превосходство в средствах ведения боя. Именно к тому моменту в Азербайджане удалось завершить становление ВС и создать регулярную армию, подчиненную центру. Именно в предшествии этого соглашения была профессионально спланирована и успешно проведена Физулинская операция, и именно в этот период вооруженным силам Азербайджана удалось остановить противника по всему фронту с проведением ощутимых контратак, а в некоторых случаях и контрнаступлений", - подчеркнул полковник запаса.

По словам Ильгара Алиева, к началу 1994 года Армения уже была не в состоянии вести наступательные операции, так как иссякли материальные, технические и человеческие ресурсы. Учитывая протяженность фронта, этих ресурсов не хватало для удержания захваченных рубежей и ведения оборонительных боев.

Невыгодно было продолжение боевых действий и третьим странам, считает военный. В первую очередь, России, которая понимала, что при любом раскладе решения этой проблемы, независимо в чью пользу, она потеряет свое влияние на Южном Кавказе. Ей было выгоднее заморозить этот конфликт на долгие годы, чтобы иметь возможность для манипуляций в любое время и диктовки своих условий. Что касается Запада, то, по мнению Ильгара Алиева, у него тоже был свой интерес. Западу, в первую очередь, нужно было обеспечить свою энергетическую безопасность. Этот фактор, считает наш собеседник, превалировал и над желанием полного влияния в регионе. Проще говоря, затяжная война ставила под вопрос реализацию энергетических проектов.

"В силу создавшихся к тому времени обстоятельств, в том числе тех, о которых мы можем не знать, Азербайджан пошел на соглашение о прекращении огня. Для Армении же перемирие стало настоящим подарком, так необходимым ей для укрепления на захваченных территориях.

Но Азербайджан очень грамотно и с выгодой для себя использовал это вынужденное соглашение. Если реально посмотреть на вещи, то Азербайджан после этого соглашения поменял только формы и методы войны, из активной фазы с применением сил и средств ВС перешел к другой, более гуманной фазе - экономической, политической и идеологической войне, которая создает определенные благоприятные условия для возобновления в случае чего активных боевых действий.

Результаты этой гибридной войны сегодня ясно видны и ощутимы. Мы пока выбрали тактику выжидания, и она привела к постепенному вымиранию Армении. Еще немного - и та окончательно захлебнется в экономическом и демографическом кризисе. И процесс этот идет неплохими темпами.

Так что война продолжается, и нет никакого перемирия. Это должны понять все - и друзья, и недруги. Азербайджан уже не тот Азербайджан, каким он был в 90-ых. Сегодняшний Азербайджан уже в состоянии диктовать свои условия методом демонстрации силы. К сожалению, справедливое урегулирование карабахского конфликта невозможно без применения силы, либо без ее демонстрации", - сказал Ильгар Алиев.

Зульфугар Ибрагимов