В Армении вновь актуализировалась тема требования Евросоюза о закрытии Армянской атомной электростанции в Мецаморе.

По словам эксперта клуба "Глас народа", лидера партии "Во имя социальной справедливости" Армана Гукасяна, много лет послы и чиновники из США и Евросоюза выступают с заявлениями о необходимости закрыть Мецаморскую АЭС. В последний раз это было сделано в совместном докладе Еврокомиссии и Дипслужбы Евросоюза от 20 мая 2019 г., где говорится о необходимости скорейшего закрытия АЭС и упоминается обязательство Армении назвать точную дату этого до следующего заседания Совета партнерства ЕС-Армения, т.е. до июня текущего года.

Эксперт напомнил, что после того, как был опубликован текст Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, стало ясно, что Запад продолжает свои попытки оказать давление на армянские власти по данному вопросу, стремясь за счет интересов Еревана реализовать свои внешнеполитические и внешнеэкономические задачи. Это, указал он, наглядным образом отражается в одном из пунктов документа, который говорит о том, что страна должна постепенно перейти на альтернативные источники энергии и закрыть Мецаморскую АЭС, пишет издание Verelq.

Напомним, что после опубликования текста соглашения Армения-ЕС в обществе и экспертных кругах Армении поднялась волна недоумения и недовольства по этому поводу. Однако власти постарались сгладить шероховатости, утверждая, что этот пункт документа граждане просто не так поняли. Но оказалось, что на самом деле "дорожная карта" в силе и сроки поджимают.

Как раз год назад армянское правительство (уже новое) получило очередной ультиматум по поводу закрытия АЭС.

Армения подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским союзом 24 ноября 2017 года на пятом саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе.

В части соглашения, касающейся темы ядерной безопасности, указывается на важность соблюдения на высоком уровне стандартов МАГАТЭ, а также говорится конкретно о закрытии и безопасном снятии с эксплуатации атомной электростанции в Мецаморе и сотрудничестве по ранее принятой с этой целью "дорожной карте" или плану действий, принимая во внимание необходимость замены АЭС новыми возможностями обеспечения энергетической безопасности Армении.

ЕС вовсе не требует закрыть станцию немедленно, но хочет знать, когда именно Армения собирается это сделать. Назвать точную дату и представить "дорожную карту" процесса. Армения пока что подобной карты не имеет и разрабатывать ее не собирается.

Зульфугар Ибрагимов