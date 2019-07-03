В конце июня в Турции, на территории провинции Игдыр состоялись учения, в рамках которых отрабатывались меры по защите от последствий возможной аварии на Мецаморской АЭС в Армении.

Отметим, что АЭС расположена вблизи турецкой границы.

По информации агентства Anadolu, в рамках учений отработаны действия по защите жителей восьми приграничных турецких селений от возможных химической, биологической и радиационной угроз.

По сценарию учений, после "аварии" на Мецаморской АЭС жители села Алиджан в Игдыре были эвакуированы в палаточный лагерь, разбитый на территории Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Хотя в армянских СМИ и источали сарказм по поводу опасений Турции, но турецкой стороне действительно есть чего опасаться. Мецаморская АЭС является одной из самых старых и опасных в регионе. Она находится в аварийном состоянии, и за последние годы на ней не раз имели место инциденты, которые дают повод постоянно помнить об исходящей от Армении угрозе региону.

Как пишет АрмИнфо, во вторник глава Комитета ядерной безопасности РА Ашот Мартиросян сообщил журналистам, что вопрос с разрешением на производство электроэнергии Армянской атомной электростанции будет решен после завершения планово-предупредительных работ (ППР) на станции, которые продлятся до 10 сентября.

Как раз на днях, по информации АРКА, топливная компания ТВЭЛ (структура "Росатома") и ЗАО "Армянская атомная электростанция" (ААЭС) подписали контрактные документы на поставку российского ядерного топлива на 2019-2020 годы. Базовый топливный контракт между АО "ТВЭЛ" и Армянской АЭС рассчитан до конца срока эксплуатации энергоблока №2, в том числе, после продления его жизненного цикла.

В этой связи стоит напомнить просочившиеся в армянские СМИ в апреле этого года сведения относительно судьбы уже отработанного ядерного топлива.

Как сообщила АРКА, Армения приступила к разработке пилотной программы вывоза отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в Россию через территорию Грузии. Об этом заявил журналистам начальник управления кредитных и грантовых программ министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Вардан Мартиросян.

"Сейчас мы находимся на этапе исследований, прорабатываются транспорто-технологические пути, чтобы оценить технические возможности. На втором этапе будет разработано технико-экономическое обоснование, с целью оценки эффективности программы", - сообщил Мартиросян в кулуарах форума Атомэкспо-2019 в Сочи.

По его мнению, таким путем Армения убьет сразу двух зайцев: избавится от накопленного отработанного топлива и создаст прецедент вывоза ОЯТ из страны через Грузию.

В самой Армении, как свидетельствуют местные специалисты, хранилищ и могильников катастрофически не хватает: те, что есть, давно переполнены. Поясняя, почему бы не построить в стране новые и современные, другой представитель ведомства Артем Петросян заявил, что проектный эксплуатационный срок подобных хранилищ составляет порядка 50 лет. Следует либо увеличить их объемы, либо построить могильники в глубоких фармациях, для чего потребуется проведение затратных исследований, требующих многомиллионные вложения. То есть гораздо дешевле просто взять и отправить отработанное ядерное топливо в Россию через Грузию, поставив под угрозу соседнюю страну.

Процесс накопления отработанного топлива идет на Мецаморской АЭС 25 лет. Известно, что часть топлива вывозилась для захоронения на оккупированные территории Азербайджана.

Хотя армянская сторона и настаивает на "полной безопасности" АЭС, не только в соседних с Арменией странах, но и в Европе смотрят на это иначе.

После опубликования текста соглашения с ЕС в рамках "Восточного партнерства", армянская общественность узнала, что на самом деле Европа рассматривает Мецаморскую АЭС как представляющую угрозу и требует ее закрытия. Вопрос закрытия станции прописан в тексте соглашения. Несмотря на все отговорки Еревана, ЕС продолжает настаивать на этой позиции. В прошлом году на очередном заседании подкомитета Армения-ЕС по вопросам энергетики, транспорта, окружающей среды, климата и гражданской обороны заместитель руководителя отдела Восточного партнерства в Европейской службе внешних дел Дирк Лоренц заявил, что армянская АЭС должна быть закрыта.

"Мы уверены, что необходимо как можно скорее закрыть атомную станцию, поскольку невозможно улучшить ее настолько, чтобы она полностью соответствовала международным требованиям безопасности", - сказал Лоренц журналистам.

Со сменой власти в Армении отношение Европы к данному вопросу не изменилось, соответствующий пункт из текста соглашения удален не был. Однако Ереван продолжает игнорировать требования европейских партнеров, а также указания МАГАТЭ о необходимости закрытия всех атомных реакторов с завершившимся сроком эксплуатации.

Мецаморская АЭС была построена в Армении в 1970 году. После разрушительного землетрясения 1988 года в Спитаке она была закрыта, однако в 1995 году, несмотря на международные протесты, деятельность станции была возобновлена. Более того, был запущен второй реактор. По мнению экологов и ученых всего региона, сейсмоактивность данного района превращает эксплуатацию атомной станции в Мецаморе в крайне опасное предприятие, даже в случае строительства реактора нового образца.

Зульфугар Ибрагимов