Геополитическую и геоэкономическую атмосферу Южнокавказского региона определяют высокий уровень азербайджано-российских отношений и эффективность их сотрудничества. Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник Trend политолог, доктор философии по политическим наукам Эльшад Мирбашиорглу.

По его словам, то, что в последние годы Россия рассматривает Азербайджан в качестве единственной политической и экономической силы в Кавказском регионе, очевидно: "Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Президента Владимира Путина принял участие в сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". Следует учесть, что на эти дискуссии приглашение получили только четыре главы государства, среди которых были и Президент Азербайджана. Наряду с тем, что этот факт - показатель высокого уровня азербайджано-российских отношений, он также говорит о большом авторитете Президента Ильхама Алиева. На встрече, проведенной между президентами двух стран в рамках сессии, на которой обсуждались актуальнейшие мировые вопросы, основной темой стало дальнейшее развитие сотрудничества между двумя государствами".

Политолог добавил, что нынешний высокий уровень развития азербайджано-российских связей обуславливают и близкие дружеские отношения лидеров этих стран: "И азербайджанская, и российская сторона считают существующие отношения стратегическими".

Мирбашироглу отметил, что нынешний уровень политического диалога между Азербайджаном и Россией составляет важный компонент плодотворного сотрудничества: "Как отметил глава государства, тесное общение на уровне глав государств и других официальных уровнях углубляют сотрудничество. Один из важных факторов, определяющих стратегический характер двусторонних отношений, заключается в том, что наряду с эффективным сотрудничеством, наблюдается взаимоподдержка и совместная координация, и в рамках международных организаций Россия воспринимает Азербайджан, как надежного, эффективного партнера с потенциалом. Особо следует отметить, что в ходе голосования в ПАСЕ по вопросу возвращения России в Ассамблею, представители Армении колебались, тогда как азербайджанская делегация продемонстрировала поддержку возращению российской делегации в эту структуру. Российская сторона открыто демонстрирует, что тесное сотрудничество с Азербайджаном отвечает ее геополитическим и геоэкономическим интересам".

Политолог напомнил, что среди южнокавказских государств именно Азербайджан является страной, в которую Россия вложила самые крупные инвестиции. Россия также признает решающую роль Азербайджана в политических, экономических вопросах и в вопросах безопасности в регионе: "На фоне этого следует учесть, что в рамках совместных стратегических планов азербайджано-российское сотрудничество приобретает особый динамизм. В частности, создание транспортного коридора Север-Юг необходимо рассматривать как еще одну платформу успешного сотрудничества. Азербайджано-российское сотрудничество обладает тенденцией роста по всем параметрам".

Отметим, что 2 октября Президент Ильхам Алиев по приглашению Президента Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Третьего октября в Сочи состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина.

В тот же день Президент Ильхам Алиев принял участие и выступил на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".