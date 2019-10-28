Сотрудничество между Пакистаном и Азербайджаном отражает суть тесной дружбы между двумя народами и странами. Мы построили прочные партнерские отношения, основанные на этой дружбе.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ сказал Президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви. Президент Пакистана, принимавший участие в саммите Движения неприсоединения в Баку, рассказал о связях между двумя странами и поделился своими мыслями по ряду вопросов.

Подчеркнув плодотворность своей встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президент Пакистана сказал, что в ходе переговоров было обсуждено сотрудничество в различных сферах. Он отметил, что Азербайджан и Пакистан являются сторонниками мира и справедливости. "Пакистан и Азербайджан всегда поддерживают друг друга. Мы также говорили о будущем Движения неприсоединения. Председательство Азербайджана в этой авторитетной организации - это и большой успех, и ответственность. Несправедливость, нарушение прав и страдания ни в чем не повинных людей - это проблемы, которые волнуют мир", - сказал Президент.

Президент Ариф Алви заявил, что в последние годы наблюдается снижение активности деятельности Движения неприсоединения. Он высказал уверенность в том, что годы председательства Азербайджана, дружественной Пакистану страны, станут периодом оживления в деятельности организации: "Наилучшим способом этого является поддержка нуждающихся людей, восстановление их прав. Необходимо быть рядом со всеми людьми, чьи права нарушены, независимо от их религиозной принадлежности. В настоящее время существует глобальная проблема беженцев. Этот вопрос всегда должен быть в центре нашего внимания".

Говоря о военном сотрудничестве двух стран, Президент довел до внимания, что в Азербайджан началась поставка 10 военно-тренировочных самолетов "Супер Мушак". "В Пакистане развитая военная промышленность. Мы производим все виды оружия. У нас есть оправдавшие себя истребители JF-17. Это также может быть предметом обсуждения. Мы также можем тесно сотрудничать в вопросе военной подготовки. Мы постоянно боремся с терроризмом. Нет такой второй страны, кроме Пакистана, которая столь часто подвергалась бы терроризму. 70 тысяч человек в нашей стране стали жертвами террора", - сказал глава государства.

Отметив, что обе страны поддерживают друг друга в вопросах Нагорного Карабаха и Кашмира, Президент Ариф Алви заявил, что целью Пакистана и Азербайджана является достижение мира и спокойствия, выполнение резолюций ООН: "Считаю, что альтернативы миру нет. Для развития стран конфликты должны быть остановлены, должен быть достигнут мир".

Говоря о других сферах сотрудничества, глава государства отметил, что в сфере экономики, здравоохранения и образования есть большие возможности. "В Пакистане есть хорошие врачи, хорошие школы. Азербайджан, имеющий опыт в нефтяной отрасли, предложил создать нефтеперерабатывающее предприятие в Гвадаре. Возможна взаимная перевозка грузов по транспортному коридору Север-Юг. Есть также возможности для сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Пакистан является аграрной страной. В то же время существуют хорошие перспективы в туристической области. Приятно слышать об успехах Азербайджана в туристической сфере. Интенсификация контактов между нашими гражданами еще больше укрепит нашу дружбу. Народ Пакистана рядом с Азербайджаном во всех вопросах", - сказал Президент.