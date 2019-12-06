Встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Братиславе можно оценивать как очередной шаг в сторону урегулирования карабахского конфликта, поскольку значимой является сама возможность ведения диалога.

Об этом сказала в беседе с Day.Az российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова.

Усилия, направленные на активизацию взаимоотношений двух стран и прилагаемые обеими сторонами, могут сдвинуть ситуацию с мертвой точки и, в любом случае, привлечь внимание глобального сообщества к нерешенной проблеме, считает наша собеседница.

"Очевидно, что Президент Азербайджана и премьер-министр Армении преследуют различные цели, иначе разрешение конфликта не откладывалось бы снова на неопределенный срок и были бы некоторые существенные качественные изменения, о которых уже можно было бы публично сообщить. Азербайджан стремительно наращивает военный потенциал, и его население готово к войне за свои территории. Армения, не состоявшаяся как экономически развитая страна и теряющая в количестве населения, стремится затягивать разрешение конфликта, насколько это возможно", - сказала Ниязова.

Между тем, подчеркнула наша собеседница, есть и положительная тенденция. Таковой, отметила политолог, можно считать тот факт, что позиция России в отношении сторон конфликта изменилась.

"Если Россия стремится к сотрудничеству с Азербайджаном, выгодным геополитическим союзником, то Москве необходимо принять тот факт, что урегулирование карабахского конфликта является главным приоритетом как внутренней, так и внешней политики Баку", - сказала Галина Ниязова.

Лейла Таривердиева