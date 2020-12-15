https://news.day.az/politics/1298651.html Ряд военнослужащих ВС Азербайджана награжден медалями "За Родину" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Ряд военнослужащих ВС Азербайджана награжден медалями "За Родину" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении военнослужащих вооруженных сил Азербайджана медалью "За Родину".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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