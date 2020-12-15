Ряд военнослужащих ВС Азербайджана награжден медалями "За Родину"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении военнослужащих вооруженных сил Азербайджана медалью "За Родину".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.