Президент Ильхам Алиев: Каждый год накануне Новруз байрамы мы говорили, что в следующем году отметим Новруз байрамы в Шуше, и этот день настал

Каждый год накануне Новруз байрамы все мы, наверное, думали, говорили друг другу, что иншаллах, в следующем году отметим Новруз байрамы в Карабахе, в следующем году отметим Новруз байрамы в Шуше, и этот день настал.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с обращением к азербайджанскому народу из города Шуша по случаю праздника Новруз.

"В этом году мы отмечаем Новруз байрамы в Шуше, на Джыдыр дюзю. Это - историческое событие. Начиная с 2004 года, ежегодно поздравляя азербайджанский народ с Новруз байрамы, я говорил, что мы вернемся на родные земли. Говорил, что мы восстановим территориальную целостность страны. Говорил, что после освобождения наших земель от оккупации мы отметим Новруз байрамы в Карабахе, и этот день настал. Сегодня мы отмечаем Новруз байрамы в нашем древнем городе, культурной столице Азербайджана - Шуше. Это - историческое событие. Это - большое счастье. Аллах услышал молитвы азербайджанского народа. Каждый год накануне Новруз байрамы все мы, наверное, думали, говорили друг другу, что иншаллах, в следующем году отметим Новруз байрамы в Карабахе, в следующем году отметим Новруз байрамы в Шуше, и этот день настал. Спустя 28 лет мы вернулись в Шушу. Мы отмечаем Новруз байрамы на Джыдыр дюзю, мы восстановили историческую справедливость",- сказал Президент Ильхам Алиев.