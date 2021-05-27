В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов в среду направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника - Дня Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите мои искренние и сердечные поздравления по случаю Дня Азербайджанской Республики.

Несомненно, благодаря Вашим профессиональным и личным качествам независимый Азербайджан идет по пути стремительного развития по всем направлениям, уверенно укрепляя позиции в регионе и мире. Грамотно и эффективно Вы решаете поставленные перед государством задачи, что является результатом самоотверженного труда и подчеркнутой целеустремленности. Проводимая Вами взвешенная и дальновидная внешняя политика снискала Азербайджану заслуженный авторитет на международной арене.

Пользуясь случаем, хочу выразить признательность за личную поддержку и заинтересованное внимание к деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Азербайджанская Республика как партнер по диалогу ШОС активно реализует возможности, представленные Дорожной картой по развитию взаимодействия Секретариата ШОС с наблюдателями и партнерами по диалогу. Ярким свидетельством в преддверии 20-летия Организации стал культурный вечер, посвященный 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, проведенный 24 мая 2021 года в Секретариате ШОС. Мероприятие, организованное посольством Азербайджана совместно с Секретариатом ШОС при поддержке Фонда Гейдара Алиева, подчеркнуло богатый культурный потенциал республики и духовную составляющую ее народа, что удалось почувствовать всем приглашенным гостям.

Особые слова благодарности хотел бы выразить за передачу в дар Секретариату ШОС бюста Низами Гянджеви, олицетворяющего величие поэта и философа, труды которого оказали большое влияние на дальнейшее развитие не только восточной, но и мировой литературы.

Уверен, что совместными усилиями мы будем и дальше в рамках ШОС успешно развивать взаимовыгодное сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес, укрепляя культурные связи между всеми странами нашей Организации.

Позвольте, Ваше превосходительство, передать Вам мои самые искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, успехов, семейного благополучия, а народу Азербайджанской Республики - мира, добра и процветания!".

Президент Республики Албания Илир Мета в среду направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с национальным праздником - Днем Республики.

"Ваше превосходительство.

От себя лично и от имени народа Албании рад искренне поздравить Вас и народ Азербайджана по случаю национального праздника - Дня Республики.

В такой важный для Азербайджана день высоко ценю дружеские отношения между нашими странами и народами, в то же время выражаю уверенность в том, что нашими совместными усилиями эти связи в дальнейшем будут еще больше развиваться и укрепляться.

Подчеркивая успешную реализацию в моей стране газопроводных проектов TAP и IAP, вносящих вклад в превращение Албании в часть глобальной сети энергетических коридоров, выражаю Вам признательность за поддержку в этой области. Одновременно хочу выразить уверенность в том, что имеется прочная основа для новых возможностей сотрудничества между нашими странами и в других областях, представляющих взаимный интерес.

Ваше превосходительство, еще раз выражаю желание встретиться с вами в Тиране или Баку.

Прошу Вас принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.

Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу в среду направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с национальным праздником - Днем Республики.

"Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником - Днем Республики, передаю азербайджанскому народу пожелания прогресса и благосостояния.

Пользуясь случаем, хочу выразить надежду на совместную работу, направленную на дальнейшее развитие двусторонних отношений между нашими странами на благо двух народов.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении", - говорится в поздравительном письме.

Президент Чешской Республики Милош Земан в среду направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с национальным праздником - Днем Республики.

"Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником - Днем Республики.

Неслучайно Ваша страна, на десятки лет раньше западных стран предоставившая женщинам право голоса, избрала годовщину провозглашения первой в мусульманском мире демократической и светской республики своим Национальным днем. Традиции, основанные в 1918 году Азербайджанской Демократической Республикой, заслуживают уважения во всем мире. К сожалению, в отличие от Чехословакии, построенной в том же году на обломках старого мира, Азербайджанской Демократической Республике в условиях жестких реалий мира того периода не удалось сохранить независимость.

От всей души желаю Вам и всем Вашим соотечественникам, чтобы в третьем десятилетии XXI века Ваша страна жила в условиях мира со всеми соседями и, как свободное, независимое и благополучное государство, развивалась в соответствии с надеждами и чаяниями основателей независимости современного Азербайджана.

Разрешите, пользуясь случаем, заверить Вас в том, что высоко оцениваю нынешний уровень отношений между Чешской Республикой и Азербайджанской Республикой. Надеюсь на дальнейшее развитие этих отношений. Я придаю большое значение последовательному углублению и развитию связей между нашими странами.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравительном письме.