Азербайджан взял в плен еще 6 армянских солдат

27 мая около 03:00 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении попыталась перейти армяно-азербайджанскую границу в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

ВС Армении проводили операции по минированию на подходе к позициям азербайджанской армии на границе и в результате незамедлительных оперативных мероприятий 6 военнослужащих противоположной стороны были осаждены, обезврежены и взяты в плен.

В утренние часы рядом с границей было замечено сосредоточение нескольких боевых машин, в том числе танков ВС Армении. В результате принятых нами мер их передвижение было пресечено.

В настоящее время операционные условия в этом направлении находятся под контролем азербайджанских подразделений.