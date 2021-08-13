Азербайджанские пожарные продолжают посменную работу в братской Турции

Пожарно - спасательные отряды МЧС Азербайджана с первого дня прибытия в Турцию активно участвовали в борьбе с лесными пожарами. В настоящее время они посменно продолжают свою работу в братской стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

По его словам, пожары бушевали и в районе турецких ТЭС Еникёй и Кемеркёй. Сотрудники МЧС Азербайджана проявили большую самоотверженность в их тушении, а также в охране этих электростанций.

Он сообщил, что пожарно - спасательные отряды МЧС Азербайджана начали прибывать в турецкую провинцию Мугла с 30 июля.

"С первого дня мы активно участвовали в борьбе с пожарами. В настоящее время наши сотрудники посменно продолжают свою работу", - сказал Мирзоев.

Он также сообщил, что азербайджанские пожарные также тушили пожары в населенных пунктах Пынар, Караер, Кавакчык, Чайхисар, Зейтуналаны, Отманлар и Чогенли.

"Мы потушили пожары в регионе Ятаган, в районах Чине, Акчаова, Кабаклыдере провинции Айдын, в Сеидли-Кемере, Ментеше, Газеллере, в провинции Мугла. В то же время выполнены задачи по тушению пожаров в Мармарисе, Орхании, Армудлу, Деирманяны, Ачпаране, Тургуте, Фетхийе, в окрестностях аэропорта Даламана, районах Булдак, Тавас, Бурдук-Буджак провинции Денизли", - сказал Мирзоев.