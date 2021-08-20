Армяне обстреляли Шушу

20 августа с 01:23 незаконными армянскими вооруженными отрядами на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии в районе населенного пункта Халфали города Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Ответным огнем противник был подавлен. Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет. В настоящее время обстановка на указанных направлениях стабильна, оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.