https://news.day.az/politics/1371309.html Армяне обстреляли Шушу - заявление Минобороны
Армяне обстреляли Шушу - заявление Минобороны
20 августа с 01:23 незаконными армянскими вооруженными отрядами на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии в районе населенного пункта Халфали города Шуша.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Ответным огнем противник был подавлен. Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет. В настоящее время обстановка на указанных направлениях стабильна, оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.
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