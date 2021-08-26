Руководство и коллектив Международного центра мугама поздравило Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Руководство и коллектив Международного центра мугама поздравило Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиеву с Днём рождения.

Как передает Day.Az, директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов заявил, что сегодня Азербайджан является одной из самых стремительно развивающихся стран мира.

"Как и в любой другой сфере, в искусстве и культуре проделана огромная работа. Наш мугам любят и знают во всем мире. Конечно, это стало возможным благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой", - отметил Мурад Гусейнов.

Директор напомнил, что по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в центре Баку был построен Международный центр мугама, не имеющий аналогов в мире.

"Мы очень благодарны уважаемой Мехрибан Алиевой. Потому что в современной истории азербайджанского мугама многие грандиозные мероприятия, организованные при поддержке возглавляемого Мехрибан Алиевой Фонда Гейдара Алиева, имеют большую историческую роль и исключительное значение", - сказал Мурад Гусейнов.