Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Совета Европы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Генассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, передает Day.Az со ссылкой на МИД страны.

Во время встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества, плане действий между Азербайджаном и Советом Европы на 2022 год, а также процессах, происходящих в регионе.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал генерального секретаря Совета Европы о выполнении трехсторонних заявлений, подчеркнув, что безосновательные претензии Армении в этом отношении являются причиной обострения ситуации в регионе.

Напомнив, что Совет Европы выступает за мир, развитие и процветание в регионе, Мария Пейчинович заявила, что они готовы оказать соответствующую поддержку.

В ходе встречи были также обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.