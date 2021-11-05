Присутствие на Глобальном Бакинском форуме лидеров высокого уровня подчеркивает значимость данной площадки

Азербайджан, проводя форум на тему "Мир после COVID-19", демонстрирует свою готовность принимать ответственность, брать на себя лидерские задачи для того, чтобы ускорить победу над пандемией коронавируса.

Об этом сказал Day.Az эксперт Фонда национальной безопасности и Финансового университета (старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ) Станислав Митрахович, комментируя проводимый в Азербайджане VIII Глобальный Бакинский форум.

"Форум - это довольно сильный инструмент международной дипломатии. Разные страны используют подобные платформы для того, чтобы продвигать свое видение мировых или региональных проблем экономического, политического, социального, технологического характера. Страна может быть небольшой по размеру, по населению, но форумы, которые там проводятся, имеют мировое значение. Начиная от Швейцарии, ОАЭ и т.д. В России существует несколько площадок, которые тоже довольно значимы, в том числе с точки зрения международного контекста. Это Санкт-Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум во Владивостоке, так что неудивительно, что Азербайджан тоже решил использовать подобные инструменты. Тем более, что название этого форума, основная тема, под которой он сейчас проходит, - "Мир после COVID-19", действительно, отражает ключевую проблему, существующую сейчас в мире - пандемию, и преодолеть ее можно только путем совместных усилий. Потому что, если, допустим, уровень вакцинации в одном государстве высокий, а в соседнем - низкий, то рано или поздно новые штаммы, которые зародились в стране с низким уровнем вакцинации, попадут в страну и где был высокий уровень вакцинации. И все придется начинать заново в значительной степени. Поэтому, Азербайджан, проводя форум на такую тему, демонстрирует, в том числе, свою готовность принимать ответственность, брать на себя лидерские задачи для того, чтобы подтолкнуть и вакцинацию, и, в целом, победу на эпидемией коронавируса", - сказал наш собеседник.

Российский эксперт высоко оценил вклад Азербайджана как председателя Движения неприсоединения в борьбу с эпидемией на глобальном уровне и выдвинутые им инициативы.

"Азербайджан как председатель Движения неприсоединения оказывал финансовую и гуманитарную помощь другим странам. Движение неприсоединения - это еще один международный институт, который может помогать так или иначе странам, зачастую не самым богатым, решать проблемы, связанные с вакцинацией, и это очень хорошо, потому что, если мир условно поделится на богатую и бедную части, и богатые будут только для себя производить вакцины, а бедные будут продолжать находиться в ситуации, при которой коронавирус развивается, борьба с эпидемией не будет успешной. Присутствие на Глобальном Бакинском форуме разных политиков международного уровня лишний раз подчеркивает значимость данной площадки", - подчеркнул он.

Накануне в ходе выступления на открытии VIII Глобального Бакинского форума Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что завершение проекта Южного газового коридора явилось историческим достижением для Азербайджана, наших соседей, Европы, так как - это важный фактор европейской энергетической безопасности, инструмент диверсификации. По словам главы государства, за десять месяцев этого года Азербайджан транспортировал по Южному газовому коридору более 14 миллиардов кубометров газа.

Касаясь указанного заявления, Станислав Митрахович отметил, что поступление дополнительных объемов газа в Турцию и европейские страны из Азербайджана в условиях энергетического кризиса в Европе - это фактор снижения энергетической напряженности.

"В этом плане Азербайджан своими поставками дополнительного объема газа этим странам, конечно же, помогает. Транспортировка 14 миллиардов кубометров газа за 10 месяцев означает, что к концу года, скорее всего, ЮГК, система TANAP-TAP, выйдет, примерно, на ожидаемый уровень поставок - 16 млрд кубометров. Если Азербайджан и его партнеры захотят в будущем увеличить мощность системы TANAP-TAP, придется искать дополнительные объемы газа. В этом плане я не исключаю в дальнейшем кооперацию России, которая этими дополнительными объемами газа обладает, с Азербайджаном по этому проекту. Российский газ может поставляться в Турцию, а оттуда уже идти дальше по инфраструктуре расширенной системы TANAP-TAP", - добавил наш собеседник.

Талех Агавердиев