Брюссельский триумф Ильхама Алиева: Президент Азербайджана обнулил мечты мирового армянства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается из Брюсселя триумфатором. Состоявшаяся в столице Бельгии его встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, к которой присоединился и председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель, завершилась очередной дипломатической победой главы нашего государства.

Об этом свидетельствуют тон и буква заявления, с которым выступил председатель Совета ЕС по итогам трехсторонней встречи. В нем содержится призыв устранить последствия конфликта между Азербайджаном и Арменией. Как видим, есть четкое указание на то, что конфликт был межгосударственный, то есть все попытки официального Еревана представить дело, как "борьбу наций за самоопределение" потерпели крах.

Нет в данном заявлении ровным счетом ничего и про "статус Нагорного Карабаха". Это тот фетиш, которому официальный Ереван, поддерживающие его силы и мировое армянство приносили жертву десятилетиями. И все они были побеждены политикой Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который является автором блестящего, исторического триумфа Азербайджанской армии в ходе 44-дневной войны, кардинально изменившего статус-кво. Наша страна не только вернула себе Шушу, Гадрут и семь районов Азербайджана, но и сняла с повестки дня вопрос статуса Нагорного Карабаха. Нет никакого статуса.

Да и вообще, еще в июле Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О новом разделении экономических районов в Азербайджанской Республике". Согласно которому была создана Карабахская экономическая зона (город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы).

По сути, мы сейчас видим, как ЕС признал не только территориальную целостность Азербайджана, но и факт бесполезности надежд официального Еревана на то, что вопрос "статуса Нагорного Карабаха" будет когда-либо предметом обсуждения. И, что не менее важно, в заявлении, которое распространено от имени Шарля Мишеля, четко прописано то, о чем официальный Баку не раз говорил с самых разных трибун - война закончилась нашей победой, армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе остался в прошлом, пришло время для установления мира между странами.

Признав правоту официального Баку, ЕС нанес серьезный удар по политике официального Еревана и армянских националистов, которые врут себе и своим согражданам. Все их попытки представить дело так, что кто-то в мире готов поддерживать новые авантюры Армении, потерпели очередной крах. При этом, весь мир увидел как одержавший грандиозную победу на поле боя Президент Ильхам Алиев выступает в роли сторонника долгосрочного мира в регионе.

Глава нашего государства четко указал на то, что Азербайджан привержен миру и прилагает усилия для минимизации риска любой новой войны на Южном Кавказе. Президент Ильхам Алиев также заявил о готовности нашей страны работать над мирным договором с Арменией. А это то, чего так трусливо и бесполезно избегает официальный Ереван. Ведь, подписание большого мирного договора с нашей страной означает признание территориальной целостности Азербайджана со стороны Армении. То есть отказ и от претензий на те территории нашей страны, что пока находятся в зоне ответственности российских миротворцев. Говоря иначе, своим заявлением Шарль Мишел подтвердил признание территориальной целостности Азербайджана и правоту требований официального Баку о необходимости подписания мирного договора между нашей страной и Арменией.

А это и есть грандиозная победа Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который обнулил все надежды армянской стороны использовать встречу в Брюсселе как соломинку, уцепившись за которую, можно нивелировать итоги 44-дневной войны и подписанного Николом Пашиняном заявления от 10 ноября прошлого года. О том же свидетельствует и заседание Совета НАТО в Брюсселе.

Страны-члены НАТО еще раз выразили поддержку территориальной целостности, суверенитету, неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана. И это тоже доказательство блестящей победы Президента Ильхама Алиева и, соответственно, грандиозного поражения политики Армении и мирового армянства.

Они могут сколько угодно придумывать мифы и сказки. Реальность же совсем иная. Она состоит в том, что есть сильный, одержавший победу на поле боя Азербайджан, который диктует свои правила игры и пользуется в этом смысле поддержкой всего мирового сообщества. Как тут не вспомнить о том, что даже союзники Армении по ОДКБ признают территориальную целостность нашей страны и поздравляют Азербайджан с исторической победой в 44-дневной войне?!

Так что, как видим, Николу Пашиняну придется возвращаться в Армению не солоно хлебавши. С другой стороны, ему и всему мировому армянству пора бы уже привыкнуть к бесконечным поражениям своих лидеров, в том числе Пашиняна в противостоянии с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Им бы посоветовал вспомнить, как жалко и нелепо выглядел Пашинян в интеллектуальной схватке с руководителем нашей страны на прошлогодних дебатах под названием "Новые тенденции в нагорно-карабахском конфликте", которые состоялись в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Ильхам Алиев в пух и прах разнес тогда своего оппонента, выставив его примитивным и жалким манипулятором. Высочайший интеллект, блестящее владение английским языком, прекрасная способность к полемике, выверенная аргументация покорили тогда всех. В том числе и потому, что Армению представлял заикающийся, путающийся в словах, коряво говорящий по-английски временщик, случайный человек в большой политике.

И, что самое печальное для Армении и мирового армянства, дело не только в персоне Никола Пашиняна. Нет на мировой политической арене никого, кто бы мог противостоять Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который одерживает одну победу за другой. Так было и в Сочи, где состоялась трехсторонняя встреча руководителей Азербайджана, России и Армении, и в Брюсселе, где мир увидел новый триумф главы нашего государства.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана