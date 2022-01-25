Делимитация и демаркация азербайджано-армянской границы исключила бы различного рода инциденты.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом в ходе телемоста Ереван - Москва заявил 25 января бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа, отвечая на острые вопросы армянских журналистов.

По словам бывшего генсека, проблематику азербайджано-армянской границы он знает довольно хорошо. "Я долгие годы занимался этим вопросом. Тем не менее, в данном случае, я бы не стал говорить об аналогичной с Казахстаном реакции ОДКБ. Я бы говорил о необходимости оказания содействия Армении и Азербайджану в становлении и признании взаимных границ. А это, в свою очередь, значит создание совместных групп, получение материалов из архивов, в том числе и из России. Речь идет, в том числе, и о картах разных периодов. По вопросу границ нужно выходить на взаимоприемлемые решения", - убежден Бордюжа.

Он уверен, что делимитация границы сразу же бы исключила конфликтные вопросы. Экс-глава ОДКБ напомнил, что группы по делимитации и демаркации в свое время были созданы Россией и Китаем, а также Россией и Казахстаном. "Там тоже были спорные территории и накал страстей. Тем не менее, сторонам удалось найти взаимоприемлемые решения дипломатическими методами. Я не думаю, что на этом этапе можно говорить или отрабатывать вопросы, связанные с вводом войск ОДКБ на территорию Армении. Наличие российских миротворцев в Карабахе является гарантией стабильности", - заявил Бордюжа.