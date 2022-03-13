Российский блогер раскрыл грязные дела Симоньян

Автор: Мехти Ахмедзаде

Известный российский блогер, скрывающийся под псевдонимом "историк-алкоголик" в Телеграм, написал про неутешительную ситуацию, в которой оказались российские государственные СМИ из-за постоянных блокировок с Запада. Анализируя причины, он пришел к логическому выводу, что во всем виновата Маргарита Симоньян, деструктивная деятельность которой и привела к данному краху. Благодаря Марго, ее разбазариванию государственных средств, сегодня заблокированы Russia Today, Sputnik. Многочисленные санкции поставили под удар практически все СМИ в стране.

Размышления на эту тему начались после того, как Максим Кац написал в своем Twitter о том, как YouTube отменил всю монетизацию контекта в России, а также "донаты" (пожертвования прямым эфирам - ред.).

"Патреон также запретил все донаты из России. Это, скорее всего, конец для любых независимых медиа в России. Даже нам не особо понятно, как содержать редакцию дальше. Подумаем. Странно, конечно. Мы, возможно, как-то выживем - у нас небольшой бюджет в целом у производства контента и есть много спонсоров живущих не в России. Но вот Пивоваров, Дудь и возможно даже Варламов могут закрыться. Дождь никогда открыться не сможет. В чём фишка такого - не ясно", - отметил Кац.

В ответ историк в своем телеграм-канале пояснил, что дело в том, что блогеры, люди создающие контент, да и любые СМИ в России, в целом, мало чем отличаются от государственного Russia Today: "У профессионала и не должно быть политических предпочтений - только мастерство. В чем всю жизнь упрекали оппозиционные СМИ RT? В том, что отмыв бабок, накрутка просмотров, синекура для любовников, любовниц и всяких родственников. Так и есть, и мы сейчас в медиа сопровождении боевых действий чувствуем результат такого подхода к организации пропаганды. Но и тусовка оппонентов оказалась точно такой же большой синекурой для статусных новиопов. Рисованные лайки и просмотры, отчет куратору "200 млн просмотров, материал дважды посмотрело все взрослое население РФ. В случае военной эскалации поднимем восстание в тылу. Шлите еще денег". Ну, и что в итоге? Ровно тоже самое, что и у Симоньян - нихрена. Правда, на Западе люди деньги считать умеют и оперативно отключили наперсточников от финансирования. А мы вот своих все еще кормим".

Санкции, конечно, задели как простых россиян, зарабатывающих в Интернете посредством генерации контента, так и вредителей имиджа России наподобие Симоньян. Марго долгие годы паразитируя в российских СМИ накопила себе со своим муженьком неведомое состояние, а тем временем удар пришелся на всю страну.

Заполучив контроль над некогда ведущими российскими СМИ благодаря армянской политической диаспоре в РФ, Симоньян циничным образом превратила их в инструмент манипуляций, льёт потоки фейковой информации, которая заполонила не только российское медиапространство, но и вышло за пределы региона.

"Русская патриотка", которая постоянно пытается предстать перед аудиторией более русской, чем любой житель РФ русской национальности, формально руководит, а по факту занимается распилом сотен миллионов из российского бюджета под вывеской медиаменеджмента.

В середие января этого года россияне с большим удивлением встретили новость о том, что согласно утверждённому федеральному бюджету, в 2022-2024 гг государственный телеканал Russia Today получит 82 миллиарда рублей. Более миллиарда долларов США! Остаётся только гадать, сколько из этих средств будет потрачено на телеканал RT, сколько осядет через подставные фирмы на счетах самой Симоньян, а сколько будет направлено на лоббирование армянских интересов за счёт российского бюджета.

Провоцирование скандалов с региональными соседями России, разжигание межнациональной розни, в то время, как официальные структуры РФ стараются делать взвешенные и дипломатически сбалансированные заявления... - все это лишь часть ее подрывной деятельности.

Возникает риторический вопрос: куда смотрит Москва?

Это добровольная или принудительная сдача российских СМИ в аренду вредителям? Почему российские СМИ связывают с паразитами вроде Симоньян? Почему российская информационная политика находится под управлением армянских кураторов? Почему от лица России вещают всякие Кеосаяны и Багдасаровы? Почему Соловьев и другие ведущие влиятельных российских СМИ унижены до уровня обслуги армянского лобби России?

Есть в частности у Москвы ответы на эти вопросы? Пора действовать и проводить массовую зачистку от "тараканов". Марго в этом списке должна быть первой.