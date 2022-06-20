Сколько мин обнаружено в Карабахе?

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) отчиталось по итогам работы за неделю.

Как сообщили Day.Az в ANAMA, с 13 по 18 июня в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах было обнаружено 79 противопехотных мин, 13 противотанковых мин и 58 неразорвавшихся боеприпасов.

В Агентстве отметили, что от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищено 557 гектаров территории.