https://news.day.az/politics/1472376.html Сколько мин обнаружено в Карабахе?
Сколько мин обнаружено в Карабахе?
Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) отчиталось по итогам работы за неделю.
Как сообщили Day.Az в ANAMA, с 13 по 18 июня в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах было обнаружено 79 противопехотных мин, 13 противотанковых мин и 58 неразорвавшихся боеприпасов.
В Агентстве отметили, что от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищено 557 гектаров территории.
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