В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация фильма «Сокровищницы мира – Азербайджан»

29 сентября общественности был представлен новый проект, пропагандирующий древнюю и богатую историю, культуру Азербайджана.

В Центре Гейдара Алиева состоялась премьера фильма "Сокровищницы мира - Азербайджан" ("Treasures of the World - Azerbaijan"), подготовленного при совместном партнерстве Фонда Гейдара Алиева и компании bp.

Как сообщает Day.Az, на премьере присутствовала президент Баку Медиа-центра Арзу Алиева.

Фильм, отражающий живописную природу и культурные сокровищницы Баку, Шуши, Гобустана и Шеки, направлен на пропаганду в международном масштабе богатого культурного наследия Азербайджана.

Выступивший на церемонии презентации региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс отметил, что в создание фильма вложен труд многих людей.

Он выразил признательность лицам, приложившим усилия для представления международной общественности культурного наследия Азербайджана в столь совершенной форме.

"В 30-ю годовщину нашей деятельности в Азербайджане мы гордимся тем, что внесли большой вклад в пропаганду Азербайджана на международном уровне. Надеемся, что миллионы людей получат удовольствие от просмотра фильма, представляющего Азербайджан как жемчужину культурной сокровищницы мира".

Гэри Джонс также подчеркнул, что этот фильм является прекрасной возможностью для bp с точки зрения демонстрации азербайджанского гостеприимства в мире.

Выразив признательность Фонду Гейдара Алиева, он отметил, что bp осуществил с Фондом ряд социальных проектов.

Он поблагодарил Арзу Алиеву и Баку Медиа-центр за высокую техническую поддержку в создании фильма.

До премьеры выступила автор фильма, историк, писатель, ведущая и автор сценария цикла документальных фильмов "Сокровищницы мира", профессор Беттани Хьюз.

"Рада находится здесь с вами. Фонд Гейдара Алиева невероятно поддержал нас", - сказала она.

Беттани Хьюз подчеркнула, что с удовольствием работала над фильмом о таком прекрасном крае, как Азербайджан.

Отметив, что впервые приехала в Азербайджан как историк, Беттани Хьюз сказала, что все древнейшие легенды мира берут свое начало в Южном Кавказе.

"Азербайджанский народ гостеприимный. Азербайджан - настоящий край гостеприимства. Природа и культура Азербайджана очень богаты. Здесь чудеса человеческого общества и природы: красота, мир и гостеприимство", - завершила свою мысль Беттани Хьюз.

Следует отметить, что профессор Беттани Хьюз в июне 2022 года посетила Азербайджан и провела съемки, чтобы изучить историю и культуру Азербайджана и посвятить один из своих фильмов, вызвавших интерес широкой аудитории, прекрасному культурному достоянию нашей страны.

Затем был показан фильм.

На протяжении всего фильма Беттани Хьюз с восхищением представляет величественную природу и культуру Азербайджана: от пламени, вырывающегося из-под земли, до древних наскальных рисунков, которым десятки тысяч лет. По ее мнению, чудеса легендарного Шелкового пути заключаются в том, что эта земля не только место торговли, но и площадка для обмена мнениями. Здесь можно открыть для себя уникальное культурное наследие Кавказа.

Отметим, что зрители овациями встретили кадры, отражающие в фильме красоту Шуши. С одной стороны, автор обращает внимание на гуманистическую поэзию Хуршидбану Натаван, а с другой стороны, рассказывает о красоте музейно-мавзолейного комплекса Вагифа, истории его строительства, а также затрагивает поэзию поэта. Кадры с изображением Джыдыр дюзю сопровождаются интересной информацией о карабахских скакунах и игре в човган.

С восторгом рассказывая об особенностях нашей страны, автор в конце фильма делает вывод, что "Азербайджану нет равных в мире". Следует отметить, что фильм уже был продемонстрирован международной общественности на телеканале BBC в двух частях "Шелковый путь" и "Страна Огней". Съемки части под названием "Шелковый путь" охватили Гобустан и Шеки, а съемки "Одлар Юрду" - Баку и Шушу.

Фильм снят британской компанией Sandstone Global Productions при поддержке Бакинского медиа-центра.

Фонд Гейдара Алиева и bp также подготовили для азербайджанского зрителя полную 60-минутную версию фильма на азербайджанском и английском языках. Фильм планируется транслировать на местных телеканалах.