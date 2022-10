Журнал «Region Plus» разослал письменные обращения американским конгрессменам

Аналитический журнал "Region Plus", который в 2016 году был награжден Палатой представителей Конгресса США американским флагом за вклад в освещение развития азербайджано-американских отношений, выступил с призывом к американским законодателям обратить внимание на важность соблюдения баланса между позициями сторон армяно-азербайджанского конфликта. Напомним, что фоном к призыву стал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению 17-18 сентября 2022 года, где она сделала ряд антиазербайджанских заявлений. Кроме того, недавно на официальном сайте конгрессмена Джеки Спейер была представлена резолюция (также за подписью конгрессменов Фрэнка Паллоне, Адама Шиффа и Анны Эшу), в которой опять-таки в негативном свете представлена азербайджанская сторона и нет даже никаких попыток соблюдать объективный сбалансированный подход.

Палата представителей США наградила азербайджанский журнал "Region Plus" по предложению конгрессмена Гвен Мур. Звездно-полосатый флаг, который был вручен изданию, развевался над зданием Капитолия в честь 10-летнего юбилея журнала Region Plus. Об этом говорится в памятном сертификате, подписанном архитектором Капитолия Стивеном Т. Айерсом. Награда "Флаг США" присуждается Конгрессом известным лицам, НПО и СМИ по всему миру. Журнал Region Plus стал первой организацией в Азербайджане, удостоенной данной наградой.

Ниже представлено письмо, которое было разослано американским конгрессменам от имени журнала "Region Plus". В том числе письмо было отправлено конгрессмену Кевину Маккарти (Kevin McCarthy), который в настоящее время является лидером республиканцев в Палате представителей США.

Текст письма:

"США в своем отношении к азербайджано-армянскому конфликту всегда старались придерживаться сбалансированного подхода. По крайней-мере, все визиты высокопоставленных американских политиков в регион были выдержаны в рамках равноудаленности от сторон конфликта. Более того, в качестве члена Совета Безопасности ООН, США голосовали за все четыре резолюции СБ ООН (822, 853, 874 и 884, принятые с 30 апреля по 12 ноября 1993 г), на основании которых вооруженные силы Армении должны были незамедлительно покинуть территорию Азербайджана.

К сожалению, официальная поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению 17-18 сентября 2022 года впервые продемонстрировала очевидный крен в сторону Еревана.

Коллектив журнала "Region Plus", который в 2016 году был награжден Палатой представителей Конгресса США американским флагом за вклад в освещение развития азербайджано-американских отношений, призывает коллег госпожи Пелоси в Конгрессе США обратить внимание на важность соблюдения баланса между позициями сторон конфликта. В свете приближающихся ноябрьских промежуточных выборов в США цель ереванского визита госпожи Пелоси вполне понятна - в Конгрессе спикер представляет штат Калифорния, где проживает огромное количество этнических армян. Однако, в качестве третьего лица в американской иерархии власти, мы считаем, что госпожа Пелоси должна была в ходе своего визита в Ереван постараться избежать столь однобокого подхода к азербайджано-армянскому конфликту. Тем более, как указано выше, несмотря на резолюции СБ ООН госпожа Пелоси никогда не требовала от Армении их выполнения, однако сейчас вдруг решила резко высказаться в поддержку Армении.

Мы также хотим напомнить о том, что за период почти 30-летней армянской оккупации буквально были стерты с лица земли азербайджанские города и села, расположенные на площади, равной территории современного Ливана, было цинично уничтожено или получило серьезный ущерб азербайджанское наследие в регионе - культурное, духовно-религиозное, историческое. Речь идет о более 300 населенных пунктах на общей площади в более, чем 10 тысяч кв.км. 95 процентов азербайджанских исторических и культурных памятников было разрушено или осквернено, включая 63 из 67 мечетей, кладбища, множество музеев, в том числе, например, уникальный Музей хлеба в городе Агдам, усыпальницу Карабахских ханов, дом поэтессы, дочери карабахских ханов Хуршудбану Натаван. Испанская журналистка, побывав на месте, назвала город Агдам "Хиросимой Кавказа"...

Также призываем помнить, что в результате Первой Карабахской войны по состоянию на май 1994 года в Азербайджане десятки тысяч человек погибли, были ранены, оказались в заложниках. Из своих домов на оккупированных армянами землях было изгнано все мирное азербайджанское население -около 750 тысяч человек. Ранее все до единого азербайджанцы (всего боле 220 тысяч человек) были изгнаны с территории Армении. Самым чудовищным эпизодом этих этнических чисток стал геноцид в Ходжалы, когда в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года было убито 613 человек. По состоянию на сентябрь 2020 года более миллиона человек оставалось в статусе беженцев. Целое поколение умерло и целое поколение выросло вдалеке от родного дома - психологическая травма от этого никогда не будет подсчитана и оценена, но она огромна. Также огромный ущерб на оккупированных территориях был нанесен экологии - загрязненные реки (Охчучай), вырубленные леса, вытоптанные пастбища...

Мы не считаем, что это не те факты, которые можно игнорировать в угоду любому политическому расчету.

Представленный ниже ролик Youtube-канала VMedia показывает масштабы ущерба, причиненного азербайджанской стороне за годы армянской оккупации, упоминание о котором госпожа Пелоси предпочла оставить за рамками своего недавнего визита в Ереван.

https://www.youtube.com/watch?v=SAaPlU72Zxk

https://www.youtube.com/watch?v=FHMRk-DXpBc