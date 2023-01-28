Бразилия выразила солидарность с Азербайджаном в связи с терактом в посольстве в Тегеране

Правительство Бразилии с обеспокоенностью восприняло известие о вооруженном нападении, произошедшем 27 января на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб сотрудник посольства, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Бразилии, передает Day.Az со ссылкой на заявление министерства.

"Бразилия напоминает, в свете международного права, о принципе неприкосновенности дипломатических представительств и императиве защиты их объектов. Правительство Бразилии выражает солидарность с правительством и народом Азербайджана, а также семьей погибшего", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.