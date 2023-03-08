Председатель Совета директоров Исламского исследовательского центра Саудовской Аравии принц Турки Аль Фейсал Аль Сауд посетил Шушу.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

"В ходе прогулки гостю была предоставлена ​​обширная информация об исторических памятниках и жилых комплексах, которые были разрушены в результате армянской оккупации и сегодня восстанавливаются", - написал он.