Принц Турки Аль Фейсал Аль Сауд посетил Шушу

Председатель Совета директоров Исламского исследовательского центра Саудовской Аравии принц Турки Аль Фейсал Аль Сауд посетил Шушу.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

"В ходе прогулки гостю была предоставлена ​​обширная информация об исторических памятниках и жилых комплексах, которые были разрушены в результате армянской оккупации и сегодня восстанавливаются", - написал он.