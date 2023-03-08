https://news.day.az/politics/1544773.html Принц Турки Аль Фейсал Аль Сауд посетил Шушу - ФОТО
Принц Турки Аль Фейсал Аль Сауд посетил Шушу - ФОТО
Председатель Совета директоров Исламского исследовательского центра Саудовской Аравии принц Турки Аль Фейсал Аль Сауд посетил Шушу.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.
"В ходе прогулки гостю была предоставлена обширная информация об исторических памятниках и жилых комплексах, которые были разрушены в результате армянской оккупации и сегодня восстанавливаются", - написал он.
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