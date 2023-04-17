Один день Гейдара Алиева: Открытие станции метро "Улдуз"

Источник: Агентство международной информации Trend

АМИ Trend продолжает спецпроект "Один день Гейдара Алиева", посвященный 100-летию общенационального лидера. Встречи, переговоры, поездки и распоряжения общенационального лидера сыграли важнейшую роль в становлении и развитии нашей страны. Предлагаем нашим читателям вспомнить вместе с нами ключевые моменты деятельности общенационального лидера во главе Азербайджана в ежедневной хронике.

17 апреля 1970 года была сдана в эксплуатацию станция бакинского метро "Улдуз", в открытии которой впервые в качестве руководителя Азербайджана принял участие великий лидер Гейдар Алиев.

В феврале 1968 года, когда была введена в эксплуатацию станция метро "Хатаи", было завершено строительство первого пускового участка первой очереди Бакинского метрополитена. Несмотря на то, что метрополитен тогда имел всего шесть станций, начало его функционирования значительно повлияло на удобство передвижения жителей, став важным событием в жизни столицы. В то время работы по бурению проводились на участке "Нариманов-Нефтчиляр" протяженностью 6,3 километра. Строительство метрополитена находилось в непосредственной компетенции и под контролем соответствующих центральных ведомств СССР. Хотя работы по увеличению протяженности подземных линий продолжались, было достаточно тех, кто пытался затормозить этот процесс, ссылаясь на сложные гидрогеологические условия Баку, сложности строительства метрополитена и финансовые вопросы. Однако под непосредственным контролем Гейдара Алиева, возглавившего в 1969 году республиканскую партийную организацию, строительные работы получили еще более широкий масштаб.

17 апреля 1970 года на площади в крупном промышленном районе Баку собралось много людей. Подавляющее большинство из них составляли работники расположенных поблизости Бакинского завода электромашиностроения, Бакинского завода "Электроштамп", Бакинского камвольного комбината и других предприятий. Именно они больше всего радовались открытию новой станции, потому что могли теперь легко добираться до работы и с работы, экономить время, которое тратили на дорогу.

На митинге по случаю церемонии открытия выступили первый секретарь Бакинского городского комитета партии Абдулла Кадыров, начальник Управления Бакинского тоннельного строительства Аловсат Абдулрагимов, начальник Бакинского метрополитена Лютфали Нуриев. После выступления начальника метрополитена к микрофону подошел Гейдар Алиев. Он сказал, что завершение строительства станции "Улдуз" стало прекрасным подарком метростроевцев трудящимся Баку. Гейдар Алиев подчеркнул, что выполнение метростроевцами этой ответственной задачи ознаменовалось новой большой трудовой победой на пути совершенствования техники строительства тоннелей:

- Ваша творческая фантазия, ваш вдохновенный труд позволили вам найти новые смелые технические средства. С большим чувством удовлетворения хочется отметить, что наряду с выполнением поставленной перед вами ответственной задачи, вы обогатили опыт строительства метро на Родине целым рядом новых методов. Сейчас эти методы успешно используются при строительстве метрополитенов в других городах. Строительство метрополитена в Баку является еще одним ярким свидетельством вечно живой дружбы народов нашей страны. Около 150 предприятий всех союзных республик поставляли оборудование, аппаратуру и кабельную продукцию. Большую помощь строительству метро оказали и продолжают оказывать министерство транспортного строительства, "Главтоннельстрой", братские коллективы метростроевцев Москвы, Ленинграда [ныне Санкт-Петербург], Киева.

Гейдар Алиев выразил уверенность в том, что метростроевцы в ответ на вызовы эпохи успешно и с высоким качеством проведут строительно-монтажные работы, еще больше повысят уровень подземной строительной техники и увеличат скорость бурения.

После митинга по случаю церемонии открытия Гейдар Алиев разрезал красную ленту в знак открытия станции. Затем, в 15:45 поезд, которым управляли машинисты Рафаил Алиев и Рамиз Мамедов, под аплодисменты своих первых пассажиров отправился в направлении станции "Нариманов".

Великий лидер Гейдар Алиев имеет особые заслуги в сфере строительства Бакинского метрополитена за годы непосредственного руководства Азербайджаном, во время работы первым заместителем председателя Совета Министров СССР в Москве, за период деятельности в последующие годы на посту Президента независимого Азербайджана. Достаточно сказать, что на 2003 год 22,3 километра линий метрополитена, равных 31,5 километра, в том числе 14 станций метро были построены именно при непосредственной поддержке великого лидера.