https://news.day.az/politics/1568311.html Пакистанская делегация высокого уровня посетит Азербайджан
Пакистанская делегация высокого уровня посетит Азербайджан
В ближайшее время делегация высокого уровня из Пакистана посетит Баку, сообщил в воскресенье Trend информированный источник.
Источник отметил, что делегацию возглавит министр иностранных дел Пакистана Асад Маджид Хан, который проведет переговоры 31 мая и 1 июня в Азербайджане, передает Day.Az.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре