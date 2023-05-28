Пакистанская делегация высокого уровня посетит Азербайджан

В ближайшее время делегация высокого уровня из Пакистана посетит Баку, сообщил в воскресенье Trend информированный источник.

Источник отметил, что делегацию возглавит министр иностранных дел Пакистана Асад Маджид Хан, который проведет переговоры 31 мая и 1 июня в Азербайджане, передает Day.Az.