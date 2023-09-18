Обострение ситуации на условной границе между Азербайджаном и Арменией серьезно обеспокоило мировое сообщество. В ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность провести срочные переговоры с Президентом Ильхамом Алиевым. На мой взгляд, переговоры Никола Пашиняна и Президента Ильхама Алиева без посредников были бы более продуктивными, в подобных ситуациях работают только прямые переговоры. Поэтому Пашиняну следовало бы позвонить напрямую Президенту Ильхаму Алиеву, а не жаловаться Макрону.

Об этом Day.Az сказал бывший советник госсекретаря США, американский аналитик, политический обозреватель Пол Гобл.

Наш собеседник объяснил частые звонки Пашиняна мировым лидерам в последнее время:

"Менее чем за сутки Пашинян успел позвонить Макрону, Блинкену, Шольцу, Раиси и Гарибашвили. Пашинян пытается представить себя жертвой. Он понимает, что в случае возобновления боевых действий с Азербайджаном у Армении, мягко говоря, мало шансов. Поэтому Пашинян и звонит всем подряд в надежде заручиться поддержкой у стран, которых он считает своими союзниками".

Комментируя прошедшие 9 сентября так называемые "президентские" выборы в Карабахе, бывший советник госсекретаря США заявил:

"Многие страны, так же как и ЕС, не признали легитимность этих выборов. Что касается США, пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон не признает Карабах как независимое и суверенное государство и, соответственно, не признает проведенные там так называемые "президентские выборы". И это правильный подход, поскольку Карабах является частью Азербайджана и голосование не соответствовало азербайджанскому законодательству".

Абдул Керимханов