https://news.day.az/politics/1598482.html Джейхун Байрамов встретился с Луи Боно - ФОТО
Джейхун Байрамов встретился с Луи Боно - ФОТО
Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
В ходе встречи была обсуждена ситуация в регионе, процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией, текущие угрозы и вызовы.
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