Джейхун Байрамов встретился с Луи Боно

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи была обсуждена ситуация в регионе, процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией, текущие угрозы и вызовы.

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