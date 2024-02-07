На избирательном участке номер 8 в Наримановском районе начали проводить инструктаж для наблюдателей

На избирательном участке номер 8 Наримановского первого избирательного округа номер 19 начали проводить инструктаж для наблюдателей.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, инструктаж проводит председатель избирательной комиссии избирательного участка номер 8 Наримановского первого избирательного округа номер 19 Эмин Алакбаров.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят президентские выборы. Для участия в президентских выборах зарегистрировано 7 кандидатов. Кандидатуры 5 из них были выдвинуты политическими партиями, 2 - по собственной инициативе. 9 января завершилась регистрация кандидатов в президенты.

В списке избирателей имена 6 миллионов 478 тысяч 623 избирателей. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрированы 90 372 наблюдателя. 790 из них представляют 72 международные организации. Это наблюдатели из 89 стран.

Выборы охватывают всю территорию Азербайджана, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран созданы 49 избирательных участков. На этих участках смогут проголосовать более 23 тысяч избирателей.

За выборами наблюдают 190 международных медиа-структур. 216 их представителей зарегистрированы в качестве международных наблюдателей.

В день голосования избирателям, чье имя значится в списке избирателей, но не имеющим возможности прийти проголосовать на участки, в соответствии с требованием Избирательного кодекса, будет доставлена переносная урна для голосования.

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