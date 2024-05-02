Обсуждены проекты Фонда Гейдара Алиева в России

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, принимающая участие в VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку, встретилась с помощником Президента Азербайджанской Республики, исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алакбаровым.

Как сообщает Day.Az, на встрече обсуждалось сотрудничество Азербайджана с Россией на различных платформах, были подчеркнуты тесные связи во многих сферах, в том числе в гуманитарном направлении.

Было отмечено, что в Азербайджане в более чем 300 средних школах обучение ведется на русском языке, осуществляют деятельность Бакинский славянский университет, Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна. В том числе была подчеркнута деятельность бакинских филиалов Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова.

Также на встрече были отмечены успешные проекты, реализованные за период 20-летней деятельности Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, в гуманитарной сфере в Азербайджане и за его пределами, в том числе в Российской Федерации. Были подчеркнуты функционирование капитально реконструированного при поддержке Фонда Гейдара Алиева павильона "Азербайджан" на Выставке достижений народного хозяйства в Москве, деятельность российского представительства Фонда по дальнейшему расширению двусторонних связей.

В мае в Москве при организации Фонда Гейдара Алиева будет представлена концертная программа в "Геликон-опере".