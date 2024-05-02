Завершился визит норвежских путешественников в Агдам

Завершился визит в Агдам делегации из 30 представителей национального клуба международных путешественников Норвегии "Vagaclub" в рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, путешественники осмотрели в Агдаме территории с разрушенными в период армянской оккупации жилыми домами, гражданскими объектами, религиозными и культурными памятниками, передает Day.Az.

Было отмечено, что до армянской оккупации Агдам был одним из красивейших городов Азербайджана, теперь на месте разграбленного и разрушенного города одни руины. Путешественники побывали на территории, где находятся развалины музея хлеба, драматического театра.

Они также стали свидетелями армянского вандализма в Аллее шехидов в городе Агдам. Им сообщили, что здесь похоронены героические сыны Родины, погибшие в первой Карабахской войне, а также часть жителей города Ходжалы, погибших во время геноцида. Армянские вандалы, уничтожившие все в Агдаме, также разрушили могилы в Аллее шехидов.

На этом визит путешественников в Агдам завершился.

Отметим, что 2 мая начался визит делегации иностранных путешественников на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Делегацию из 30 представителей национального клуба международных путешественников Норвегии "Vagaclub" возглавляет Йорн Огестад. Делегация в течение 3 дней посетит Карабах и Восточный Зангезур, двигаясь по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Лачин-Джебраил.

Напомним, что до этого, за прошедшие четыре года состоялись девять визитов в Карабах и Восточный Зангезур представителей основных сетей путешественников - ETIC, MTP, TCC, NomadMania, а также турецкого клуба путешественников, британского Piki Reels, шведского Club 100.

Всего в ходе состоявшихся поездок более 360 международных путешественников из 46 стран имели возможность ознакомиться с ситуацией на освобожденных территориях. Через них миллионы людей во всем мире получили подробную информацию о реальной ситуации в Карабахе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!