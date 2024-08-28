Азербайджано-турецкие отношения играют важную роль в обеспечении региональной безопасности

Двусторонние и многосторонние союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией имеют большое значение в обеспечении региональной безопасности и процветания.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем посте в соцсети Х.

Глава внешнеполитического ведомства выразил удовлетворение эффективными беседами, которые он провел с со своим турецким коллегой.

Джейхун Байрамов добавил, что "азербайджано-турецкое братство и дружба вечны и нерушимы".

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