https://news.day.az/politics/1684621.html Азербайджано-турецкие отношения играют важную роль в обеспечении региональной безопасности - Джейхун Байрамов
Азербайджано-турецкие отношения играют важную роль в обеспечении региональной безопасности - Джейхун Байрамов
Двусторонние и многосторонние союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией имеют большое значение в обеспечении региональной безопасности и процветания.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем посте в соцсети Х.
Глава внешнеполитического ведомства выразил удовлетворение эффективными беседами, которые он провел с со своим турецким коллегой.
Джейхун Байрамов добавил, что "азербайджано-турецкое братство и дружба вечны и нерушимы".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре