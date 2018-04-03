«Железнодорожная катастрофа» в переводе на армянский

Овцы, как известно, весьма популярный домашний скот. Их разводят во многих странах. В мире насчитывается множество пород: мясные, молочные, "шерстные", мясо-шерстные, "шубные"... Они - неотъемлемая часть сельского пейзажа Восточной и Центральной Азии, Сибири, Алтая, Ближнего Востока, Северной Африки. Свои породы овец есть в Норвегии, в Исландии, на Фарерских островах. В Австралии и Новой Зеландии тонкорунные мериносы, и экспорт их шерсти - важный сектор экономики. В России популярна "романовская" порода овец, из шкур которых шьют тулупы, полушубки и т.д. - офицерские полушубки долго именовали "романовскими".

Ну и, конечно же, овец разводят на Кавказе - и Северном, и Южном. Армения - не исключение. Правда, в последние годы, на фоне массовой миграции из Армении, овечье поголовье здесь заметно снизилось. Еревану предлагали даже сдавать пастбища в аренду. Но все же овец здесь разводят и сегодня.

И вот теперь в СМИ появилась новость: одному из местных фермеров не повезло. 23 марта утром на участке железной дороги Каракерт-Артени, между Армавирской и Арагацотнской областями поезд наехал на стадо. Итог - 63 барана погибли.

Тремя неделями ранее похожий инцидент произошел в Араратской области Армении, где тоже поезд сбил отару овец. Был сильный туман, машинист то ли вообще не увидел баранов на путях, то ли увидел, но слишком поздно. Из отары в 350 голов было сбито 140 овец, 50 - пострадали.

Знатоки "психологии животных" выносят свой вердикт: овцы - животные со своей психологией, они в минуту опасности не пытаются убежать, а наоборот, сбиваются гуртом. Отогнать их, конечно, можно, но это требует времени, а когда на путях видишь приближающийся поезд, пастух в этом случае спасается сам - тут уже не до баранов. Которым, вообще-то, на этих самых железнодорожных путях делать нечего.

Только вот история, когда бараны попали под поезд - это, конечно, неприятность, но все же не катастрофа. Куда хуже, если под поезд попадает целая страна. Именно это и происходит с Арменией.

Впрочем, расскажем по порядку.

В Азербайджане обсуждают очередной прорыв - состоявшийся на минувшей неделе азербайджано-иранский саммит. Главные новости связаны с успешной реализацией проекта строительства железной дороги Астара-Астара-Решт, которая составит основу транспортного коридора Север-Юг. Эта магистраль позволит "замкнуть" железные дороги России, Азербайджана и Ирана, а если учесть российские и иранские "выходы", то откроет транзит от Индии до Северной Европы. Специалисты уже говорят о возможном "сопряжении" коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад", рассуждают о коридоре "Юг-Запад". Перспективы самые что ни на есть заманчивые. И да, такая деталь: новая дорога проходит мимо Армении. Точно так же, как железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс с нефте- и газопроводами в придачу.

Здесь, пожалуй, нужно небольшое отступление. Тема "географического везения" в истории сложная и неоднозначная. В древности залогом благополучия и процветания были плодородные земли. В годы промышленной революции на гребне волны оказывались страны, где имелись запасы каменного угля и руды. Потом пределом мечтаний стали нефть, газ, золото, алмазы... Но во все века ценились важные торговые пути. Армения тоже получила свой "географический подарок": именно по ее территории проходит самый удобный путь из Прикаспия к Средиземному морю. Только вот любым географическим везением надо еще уметь воспользоваться. Иначе получится, как у Венесуэлы с ее нефтью, или у Конго - с колтаном.

И неумение распорядиться удобными географическими коридорами - это уже Армения.

А ведь вначале так все хорошо складывалось. Имелись уже построенные железные дороги - до самых восьмидесятых годов именно по территории Армении осуществлялось железнодорожное сообщение СССР с Ираном и Турцией. А еще - железнодорожное сообщение между Баку и Нахчыванской АССР. На фоне экономического потенциала Азербайджана это открывало перед Арменией очень заманчивые перспективы. Но... в Ереване сделали другой вывод. Именно здесь впервые применили тактику "железнодорожной блокады", устраивая диверсии на Мегринском участке Азербайджанской железной дороги и лишив транспортного сообщения с "большой землей" Нахчыван.

А потом оказалось, что поезда через линию фронта не ходят. Через границу - которую не признает сама же Армения - тоже. Азербайджан, несмотря на оккупацию своей территории и гуманитарную катастрофу, нашел возможности для развития, а вот Армения - увы и ах. И самое главное, в регионе был дан старт сначала нефтяной, а затем и инфраструктурной революции.

В Армении вначале еще делали вид, что все происходящее их не колышет. Раз за разомони отвергали предложения об урегулировании и упускали шанс на примирение с Азербайджаном. Пытались при помощи лоббистских рычагов и угроз сорвать экономическую "перезагрузку" региона, вплоть до угроз нанести удар то по нефтяным платформам, то по трубопроводам (и не очень вдаваясь в подробности, чем такие игры закончатся для самой Армении). И самое главное, продолжали "сидеть на железнодорожных путях" и ждать, пока Азербайджан и Турцию заставят в интересах "многострадальной Армении" открыть с ней железнодорожное сообщение. Здесь продолжали жить реалиями начала ХХ века, свято верили в потенциал "армянского лобби" и свой особый статус.

Но не учли сущей мелочи. Расстановка сил в регионе изменилась. Приоритеты и интересы ведущих стран - тем более. И в результате в Армении вместо обещанного "выкручивания рук" Азербайджану и Турции и "прекращения блокады" дождались формирования в регионе новой инфраструктурной сети, где в центре - Азербайджан и Грузия, а вот Армения безнадежно отжата даже не на обочину, а куда дальше.

Проекты, в том числе транспортные, которые реализует сегодня Азербайджан, имеют ключевое значение для многих стран. И попытки их "силового срыва" мировое сообщество более не потерпит. Словом, вне зависимости от того, понимают ли это в Ереване, политические и экономические перемены на Южном Кавказе сегодня развиваются в темпе движения скоростных поездов. А стоять на их пути не рекомендуется.

Бараны этого. возможно, не понимают, а вот люди понимать должны.

Нурани