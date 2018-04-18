«Звезда» алишкиного «счастья»: Керимли и Мовланли - история лопнувшего пузыря

Чтобы не разочаровываться, нужно не очаровываться. Эту прописную истину мы не раз озвучивали, наблюдая за тем, как усилиями засевших в социальных сетях троллей оппозиционной ориентации раскручивается очередная "звезда" виртуального пространства. К числу таковых можно отнести и предводителя "радикалов" Али Керимли, который регулярно получает доказательства своей кричащей непопулярности в виде позорно малого числа митингов оппозиции на стадионе "Мехсул".

К таковым же относится и коллективный Ордухан, бравировавший своим бескультурием, нахрапистостью, равно как и полным отсутствием понимания того, что любая оппозиционная деятельность должна опираться на мысль, идеологию, а не на кликушество. Самое забавное в деле наблюдения за этими персонажами было то, что сами себя они считают не только интеллектуальной элитой нации, но и ее совестью. Комментировать этот бред просто неудобно, да и не стоит. Слишком уж очевидно, что перед нами люди с болезненно завышенной самооценкой, амбиции которых в разы превышают их уровень интеллекта.

Но, как выясняется, процесс навязывания азербайджанскому обществу "героев нашего времени" не ограничился лицами мужского пола. Собственно, это и не удивительно - мнимые и реальные революционеры всегда имели в своих рядах представительниц прекрасной половины человечества. Другое дело, что нередко эти самые революционерки на поверку оказывались, мягко говоря, совсем не подходящими на роль "совести нации".

Вспомним, к примеру, народницу-террористку Веру Засулич. Ту самую, которая 140 лет назад пришла на приём к петербургскому градоначальнику Трепову и выстрелила в него из револьвера, тяжело ранив. Эту самую Засулич, напомню, активно раскручивали либеральная российская публика и Запад. Газеты Франции, Германии, Англии, США, Италии и других стран дали подробную информацию о судебном процессе над Засулич. Так, из обычной террористки создавалась "звезда" и даже "совесть нации".

Чем все это кончилось? Тем, что Засулич, несколько раз эмигрировав из России и возвращаясь обратно, разочаровалась в своих идеалах. Засулич считала октябрьскую революцию 1917 года контрреволюционным переворотом, прервавшим нормальное политическое развитие буржуазно-демократической революции, и расценивала созданную большевиками систему советской власти зеркальным отражением царского режима. "Тяжело жить, не стоит жить", - жаловалась она соратнику по народническому кружку Л.Г. Дейчу, чувствуя неудовлетворённость прожитой жизнью, казнясь совершёнными ею ошибками.

Неудовлетворенность, причем не только политическую, чувствует уже и барышня, которую отечественные "радикалы" наградили титулом "совести нации". Речь идет о 17-летней Фатьме Мовланли. Нет, она, конечно, не террористка. Да и интеллектуально она явно стоит на гораздо более низкой ступени развития, чем Засулич. Но тем смешнее было наблюдать за потугами "радикалов" создать свою музу.

Замечу, что в ее раскрутке особую роль сыграл Али Керимли. Это он поведал миру о том, что Мовланли якобы была похищена за свои оппозиционные взгляды. Спустя несколько дней девушка нашлась и опровергла слова Керимли, сообщив о том, что несколько дней оставалась у своей подруги, приходя в себя после некой душевной драмы сугубо личного, никак не политического характера. Но прошло немного времени и, увидев неожиданный интерес к себе, Мовланли начала бомбить соцсети видеороликами, в коих она выступает в роли чтеца стихов собственного сочинения.

Резонанс был далек от ожидаемого, и тогда Мовланли решила опровергнуть свои же прежние утверждения, пустившись в рассказ о том, сколь жестоко с ней якобы обошлись за политическую позицию, поддержку оппозиции. Можно ли верить человеку, привыкшему переобуваться на лету? Можно ли вообще всерьез оценивать слова тинейджера, которая явно не страдает излишней скромностью и жаждет славы любой ценой? Ответ очевиден.

Но мои претензии - не к Мовланли. Ее мотивы и действия как раз понятны. Другое дело - Али Керимли. Это он ответственен за попытку представить в роли "совести нации" барышню, которая в свои юные годы любит внимание мужчин, алкоголь, не стесняется позировать на камеру в нижнем белье. Уверен, что такую даму сам Керимли не принял бы в качестве невесты для сына Тюркеля. Но то сын, а то общество! Керимли всегда умел отделять личное от общественного с большой выгодой для себя.

Каким будет финал этой истории? Безусловно, Мовланли и ее раскрутчики попытаются извлечь дивиденды даже из того, что для любой азербайджанской девушки было бы позором на всю оставшуюся жизнь. Возможно, что она, как Засулич, в конечном итоге уедет из страны. Возможно, что Мовланли, спустя годы, как и Засулич, разочаруется в тех, кто сейчас ее раскручивает. Правда, для этого ей нужно будет прочесть немало книг и понять, что вообще из себя представляет революционное движение, лицом которого ее так отчаянно пытаются сделать.

Но все это - в возможном будущем. Пока же мы можем констатировать, что рухнула очередная авантюра Али Керимли, которая, впрочем, дала представление о том, какого мнения об азербайджанском народе этот "радикал", пытавшийся представить в роли "совести нации" Фатиму Мовланли.

Акпер Гасанов