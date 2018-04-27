Массовое ничегонеделание в Ереване чревато катастрофой - уже есть жертвы - ФОТО - ВИДЕО

Глава оппозиции Никол Пашинян обратился к протестующим гражданам соблюдать правила дорожного движения и не нарушать порядок в городе, разъезжая на автомобилях с замазанными номерами. Но к нему не особо прислушались.

Как пишет News.am, по улицам Еревана 26 апреля продолжали ездить автомобили без номеров или с частично закрытыми номерами. Такие автомобили появились на столичных улицах в момент массовой эйфории по поводу отставки премьер-министра. Молодые люди, нередко не достигшие совершеннолетия, стали кататься по городу, сигналя и нарушая правила уличного движения. Поведение таких "автомобилистов" уже стало причиной нескольких страшных ДТП и наездов на пешеходов. В одной из аварий погиб годовалый ребенок.

По данным 1in.am, в медицинском центре "Сурб Аствацамайр" в Ереване ночью скончался годовалый ребенок - Юрий Папов, пострадавший вследствие ДТП в 00:05 24 апреля. Семейная пара с ребенком возвращалась на такси домой. На участке около парка Победы следовавший на большой скорости автомобиль без номерных знаков, нарушая все возможные правила дорожного движения, врезался в такси сзади. От удара машину выбросило с проезжей части на стену. Водитель и родители ребенка также получили телесные повреждения. Врачам не удалось спасти жизнь маленького Юры Папова.

Виновник ДТП не остановился. Впоследствии он явился в полицейский отдел, с повинной. За последние дни в Ереване зафиксировано несколько страшных ДТП и наездов на пешеходов.

После этой трагедии лидер протестов Никол Пашинян попытался взять ситуацию под контроль и объявил войну авто с закрытыми номерами. "Те, кто закрывает номера, не с нами", - завил он, давая понять, что автохулиганы не имеют отношения к движению.

Между тем, лидеру оппозиции напоминают, что так же он отмежевывался и от хулиганов, в самом начале протестного движения устроивших погром на одной из улиц Еревана.

Напомним, что 17 апреля, около 23:00 неизвестные пытались создать имитацию перекрывания улицы близ здания оперы в центре армянской столицы. Они повалили на землю один из установленных здесь светофоров. Прибывшие полицейские принялись бить неизвестных. Юноши в масках раскачивали столб со светофором, слышались хлопки взрывов. Молодые люди вели себя агрессивно, оскорбляли водителей автомобилей, подъезжавших к перекрестку. По прибытии полиции некоторые из них сбежали. Трое дебоширов были задержаны. По факту массовых беспорядков было возбуждено уголовное дело.

Пашинян назвал хулиганов провокаторами Республиканской партии. И на этом мнении основывались все СМИ. Каково же было их удивление, когда на встрече 23 апреля с Кареном Карапетяном Никол Пашинян поставил в качестве условия освобождения всех задержанных участников "бархатной революции", в том числе и вышеуказанных троих хулиганов.

Как пишет "Голос Армении", выяснилось, что в этом списке фигурируют и участники инцидента 17 апреля. Таким образом, после отставки премьер-министра Пашинян потребовал выпустить всех, в том числе этих троих, хотя до этого утверждал, что они не имеют отношения к акциям. Выходит, все-таки имеют? - недоумевает издание.

Можно смело утверждать, что хулиганить, громить город и давить прохожих участникам протестов дал не Никол Пашинян. Однако дальнейшее затягивание массового ничегонеделания чревато негативными последствиями. По мнению аналитиков, еще немного, и он уже не сможет контролировать толпу. И потому ему следует либо отправить граждан по домам, либо повести на парламент и покончить с этим вопросом. Удерживать массы в состоянии покоя в таких условиях долго не получится. Участившиеся инциденты и уже фиксирующиеся факты неповиновения об этом ясно говорят.

Кстати, парламент начнет рассмотрение вопроса только 1 мая, а значит, ничегонеделание продлится еще пять дней. А если Пашинян не наберет голосов - то на неопределенный срок, то есть до победного конца. Удастся ли Пашиняну сдержать возникновение "броуновского движения" и не приведет ли простой страны к катастрофе? Вопрос, конечно, интересный.

Зульфугар Ибрагимов

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