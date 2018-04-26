Митинги в Ереване выходят из-под контроля Пашиняна - ПОДРОБНОСТИ

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян на своей странице в Facebook призвал временно прекратить блокировать улицы в Ереване и начать пешие акции протеста с 12:00.

Однако, как пишет Sputnik Армения, демонстранты начали акции раньше указанного Пашиняном времени, а также перекрыли ряд столичных дорог раньше назначенного лидером оппозиционного движения "Мой шаг" Николом Пашиняном времени.

На данный момент перекрыт мост "Ламбада", одновременно группа студентов перекрыла перекресток улиц Абовяна, Корюна. Там движение приостановлено. Демонстранты также частично перекрыли улицу Амиряна, скандируя "присоединяйтесь".

Это тревожный сигнал для самого же Пашиняна, так как свидетельствует о том, что митинговое движение постепенно начинает выходить из-под его контроля. Ведь он ясно и четко распорядился в своем видеобращении приостановить акции по блокированию уличного движения. "Мы не можем позволить, чтобы процесс стал неконтролируемым", - сказал Пашинян.

Такое послабление Пашинян решил сделать после обнародования официальных данных, согласно которым с 23 по 25 апреля в стране произошло 36 ДТП, в которых погибли трое, а телесные повреждения получили 60 человек. В предыдущие двое суток (с 20 по 22) на дорогах Армении случилось 33 дорожно-транспортных происшествия, в которых получили разной степени телесные повреждения 42 человека.

Эти инциденты, в том числе с летальным исходом, как сообщается, происходили по причине блокировки дорог и нарушения транспортного потока. Такое количество пострадавших - дело серьезное, и лидер оппозиции решил как-то помочь в его решении.

Но толпа не послушалась. Видимо, призыв собственного лидера был проигнорирован, делают вывод наблюдающие за процессом эксперты. Вторую неделю прохлаждающимся на улицах и площадях людям понравилось такое времяпрепровождение, и для продолжения бунта, пожалуй, уже не требуется присутствие и самого небритого парнишки с рюкзаком. Толпа теперь сама решает, останавливаться ей или нет. Свобода и безнаказанность - штука очень опасная, особенно когда речь идет о толпе.

Кстати, вчера прошла информация о том, что в ходе акций физическому давлению подверглись 16 журналистов. И было указано, что пострадали они не только от вмешательства полиции, но и самих демонстрантов. И это действительно так. Наблюдая за прямой трансляцией, можно было увидеть, как молодые люди, окружающие лидера протестов (телохранители?), грубо выпихнули на обочину пытавшегося примкнуть к ним человека с камерой.

Зафиксированы также случаи, когда вошедшие в раж демонстранты не пропускали машину "скорой помощи".

По информации Минздрава, в медицинских центрах Еревана проходят лечение 6 граждан, пострадавших во время митингов. Вчера, 25 апреля, в медицинском центре "Эребуни" было принято трое граждан. Одного из них нашли на улице в бессознательном состоянии.

При этом никаких стычек с полицией в последние два дня не наблюдалось...

Зульфугар Ибрагимов