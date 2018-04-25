Игрушечная революция? Протесты в Армении становятся все более странными - ВИДЕО - ФОТОРЕПОРТАЖ

Если посмотреть на фотокадры с акций протеста в городах Армении, создается впечатление, что люди вышли не на протест, а на майскую демонстрацию. Радостные улыбки, веселье, беззаботная молодежь, детишки с шариками.

Понятно, конечно, что треть населения страны - безработные и что для некоторых экзамен всегда праздник, но все же есть четкое ощущение какой-то несерьезности происходящего. Судя по лицам, большинство граждан, особенно молодых, несказанно обрадовались, снова услышав зов своего нового лидера о возобновлении в среду митингов и шествий и с большим энтузиазмом присоединились к этим народным гуляниям. Иначе как народными гуляниями это не назовешь.

Очень хорошо, когда люди добры и веселы, когда детишки с шариками и старушки с цветами. Но как-то все это...

Полицейские тоже веселы и излучают радость, и даже выстроенная на улицах бронетехника производит впечатление бутафории или ожидающего невесту свадебного кортежа. Не хватает только шаров и букетов. Такие лица бывают у массовки из военного кино в перерывах между съемками дублей, пока нет команды "мотор".

А чего стоит демонстрация в жилетах, направленная конкретно против Карена Карапетяна. Как известно, импозантный премьер очень следит за дресс-кодом и носит элегантные жилеты. Этот его образ и спародировали митингующие.

Этот день жители Еревана провели на свежем воздухе, в компании друзей-приятелей, вдоволь наплясались, накричались между делом. Тем временем жизнедеятельность страны остановилась. Армения не работает и не учится, и если Пашинян вдруг не будет избран парламентом премьер-министром, нет сомнений, что она не будет работать и учиться до бесконечности, пока вопрос не решится. Как там завершится голосование в национальном собрании - большой вопрос. Для того, чтобы быть избранным, Пашиняну требуется 53 голоса. Вместе с перешедшим на его сторону Царукяном ему удалось наскрести 40. А что делать с остальными? Как ни странно, Пашинян рассчитывает на голоса членов правящей партии, что вызывает недоумение у аналитиков и еще более укрепляет во мнении, что что-то тут не так. Хотя, возможно, это была просто фигура речи.

Между тем, избрание премьера "народным вече" на площади, скорее всего, не состоится. Это путь не конституционный и легитимность такого главы правительства будет поставлена под большой вопрос. На это прямо указал на встрече с Кареном Карапетяном и посол США Ричард Миллз. Народное движение с самого начала очень рассчитывало на безоговорочную поддержку западных демократий. И заявление Миллза, который заявил, что "демонстрации и акции гражданского неповиновения являются нарушением закона. Я уверен, что путь демократии или ее укрепления не в том, что кандидат избирался на улице, во время митинга". Нет сомнений, что позиция США - это позиция всего Запада.

Никол Пашинян при всей его эксцентричности человек очень не глупый, много лет сидящий в политике. Он не может не понимать, что одним отстранением Саргсяна или даже РПА вообще от власти проблем Армении не решить. Для чего тогда устраивается все это представление? Думается, ждать ответа на этот вопрос осталось недолго.

Зульфугар Ибрагимов

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