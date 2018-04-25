Мандела-Пашинян вынес приговор Карапетяну - беспорядки в Армении возобновляются - ПОДРОБНОСТИ

Как говорил Че Гевара, революция как велосипед - если не движешься вперед, то падаешь.

Армянским репортерам, освещавшим акции протеста в Ереване, пожалуй, слишком рано далеко убирать свои камеры. Сегодня в столице Армении ожидается "продолжение банкета", и, по всей видимости, не менее масштабное.

Во вторник было объявлено, что лидер оппозиции Никол Пашинян и и.о. премьер-министра Карен Карапетян проведут в среду, то есть сегодня переговоры. Карапетян, принимая вчера иностранных дипломатов, сообщил им, что на встрече они попытаются найти решение и каждый выступит со своими предложениями. И подчеркнул, что "все решения должны быть цивилизованными и логическими, в рамках Конституции и законности".

Последняя фраза стала его ошибкой, и уже к вечеру Пашинян заявил об отмене переговоров и начала очередного раунда уличных протестов.

Выйдя в прямой эфир на свой странице в Facebook, Пашинян сообщил, что "эти переговоры могут касаться только четырех пунктов повестки, первый из которых уже реализован: отставка Саргсяна, назначение народного кандидата на посту премьера, формирование временного правительства, внеочередные парламентские выборы в краткие сроки после реформ Избирательного кодекса и закона "О политических партиях" для обеспечения честных выборов". Молчание Республиканской партии Армении (РПА), отметил он, заставляет предположить, что в РПА думают, что отставку Сержа Саргсяна можно использовать для сохранения власти.

Никол Пашинян и не скрывает, что намерен оставить должность премьер-министра за собой и никого из РПА на этом посту видеть не хочет. Все или ничего. По словам Пашиняна, для полной победы необходима еще одна неделя, поскольку в течение недели в парламенте должны состояться выборы нового премьера.

Карен Карапетян тоже дал разъяснения по поводу отмены встречи. "Как вы знаете, завтра должна была состояться моя встреча с Николом Пашиняном для обсуждения создавшейся ситуации и поиска решений. Сообщаю, что ранее заявленная встреча не состоится, поскольку Никол Пашинян односторонне выдвинул новые требования, в частности, по формату и повестке встречи, а также насчет ее освещения в СМИ", - цитирует "Новости-Армения".

Он пояснил, что Пашинян предложил список лиц со стороны власти для участия во встрече, а также заявил, что переговоры будут вестись исключительно по его повестке.

Понятно, что такие условия российский предприниматель, волею Саргсяна втянутый в армянский хаос не пойдет. Кроме того, Карапетяна вряд ли привлекает перспектива разговаривать с Пашиняном в прямом эфире и поставить себя в дурацкое положение. Саргсяну было не привыкать выглядеть дураком, а Карапетян не политик, он бизнесмен, и исполнять роль мальчика для битья на глазах всей нации он вряд ли захочет.

Другое дело Никол Пашинян ,который считает себя, ни много ни мало армянским Нельсоном Манделой. Об этом сам Пашинян заявил на пресс-конференции для иностранных СМИ во вторник, отвечая на вопрос журналистов. Как пишет Sputnik Армения, польстило ему и сравнение с моделью ненасильственной борьбы Махатмы Ганди. Но особенно он захотел остановиться на примере Манделы.

Вообще, по всему видно, что лидер народных протестов в дореволюционный период зря времени не терял и изучал теорию и практику мирового революционного движения. И прекрасно уяснил, что когда народ голоден и зол, он готов на все. Другого такого шанса избавиться от РПА уже не будет, и сегодня он хочет дожать ситуацию. Чтобы, образно выражаясь, велосипед не упал.

А вот Карен Карапетян - совершенно другой типаж. Рафинированный представитель "высшего общества", никогда не знавший ни в чем недостатка, а до приезда в Армению вообще не имевший представления о происходящем на родине.

Ожидалось, что с приходом в правительство симпатяги и миллиардера дела Армении пойдут на лад, то есть он начнет вкладывать свои капиталы в эту страну и подвигнет делать то же самое денежных приятелей. Но этого не произошло. Народ очень сильно обманулся в свои ожиданиях от Карапетяна и от его обещаний привезти в страну крупные инвестиции после парламентских выборов в пользу РПА. На фоне сегодняшних акций протеста Карапетян попытался вновь использовать этот аргумент, встретившись с президентом группы компаний "Ташир" учредителем "Клуба инвесторов Армении" Самвелом Карапетяном. Это должно было стать сигналом для протестующих масс о готовности начать перекачивать в Армению деньги крупных российских предпринимателей-армян.

Но еще раз повторимся - Карапетян не политик, поэтому и не понял, насколько опоздал. Раскручивать Клуб нужно было тогда, когда этого от него ждали. Теперь от него и от других членов РПА ничего никто не ждет. Даже если он пожертвует все свое состояние Армении, сохранить позиции РПА это не поможет. Неоднократно обманутая республиканцами общественность на стороне баламута Пашиняна, и сегодня на площади в Ереване народ, конечно же, потребует в премьеры именно его. Хотя какой из Никола Пашиняна премьер-министр...

Как бы там ни было, Карен Карапетян уверен, что премьер страны не может избираться на улице, а Никол Пашинян призывает бойкотировать внеочередные парламентские выборы в случае сохранения власти РПА.

Одним словом - казнить нельзя помиловать. Запятую каждая из сторон сегодняшнего кризиса в Армении собирается ставить по своему усмотрению.

Зульфугар Ибрагимов