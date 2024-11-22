Мужчина 8 лет не мыл голову шампунем и рассказал, что из этого вышло

Мужчина из США восемь лет не мыл голову шампунем и рассказал, что из этого вышло, пишет LADBible. По его словам, результат превзошел все ожидания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Блогер по имени Эйдан рассказал, что, когда он пользовался шампунем, его волосы и кожа головы были в плохом состоянии. Мужчина жаловался на перхоть, зуд и раздражение, поэтому решил отказаться от этого средства и посмотреть, что будет.

"У меня на голове было довольно отвратительное нашествие чешуек", - отметил он.

По словам американца, отказ от шампуня значительно улучшил это состояние. Он утверждает, что "главная причина" появления проблем - это сульфаты, содержащиеся в шампунях.

"Сульфаты отлично очищают волосы, но они также удаляют натуральные масла, что может вызвать раздражение кожи", - пояснил Эйдан.

По мнению блогера, ежедневное мытье волос шампунем может быть разрушительным для кожи головы, а натуральные масла необходимы для увлажнения. Он рекомендовал заменить шампунь на бессульфатные средства или использовать натуральные альтернативы, а также простую воду.