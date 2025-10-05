Сестра заблокировала родного брата из-за его реакции на ее романтическое путешествие

Пользователь Reddit с ником Obvious-End-5099 рассказал о том, как он и его супруга были вынуждены прекратить общение с ее родным братом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, причиной стало романтическое путешествие семейной пары.

"Я женился на младшей сестре моего лучшего друга детства три года назад, до этого мы были вместе пять лет. Мой друг знал об этом с самого начала, был счастлив и поддерживал нас. В прошлом месяце моя жена узнала, что беременна нашим первым ребенком, и чтобы отпраздновать это событие, я решил отправиться с ней в месячное путешествие по Европе, о котором она давно мечтала. Это был мой подарок, мы никому об этом не говорили", - написал автор.

После того как девушка выложила в социальных сетях фотографии из Лондона, у супругов начали буквально разрываться телефоны. Оказалось, что звонил лучший друг автора, он же - брат его жены. Мужчина был в ярости из-за того, что ему не рассказали про путешествие и не пригласили присоединиться.

"Он обозвал нас придурками за то, что мы не рассказали ему, зная о его ситуации в личной жизни - некоторое время назад ему изменила его невеста. Он сказал, что ему тоже была нужна эта поездка. Мы извинились и предложили исправить все по возвращении, однако это его не устроило и он продолжал портить нам отпуск. Поэтому мы заблокировали его и наших родственников, которые встали на его сторону", - пожаловался рассказчик.

Другие пользователи единодушно встали на сторону автора и его супруги. Поведение их родственника они назвали нелепым и высокомерным, а самого мужчину - капризным и испорченным.