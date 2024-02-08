Бенедикт Камбербэтч изменился до неузнаваемости для новой роли

Актер Бенедикт Камбербэтч изменился до неузнаваемости для роли в фильме "Книга Кларенса". Сайт Daily Mail опубликовал кадры из ленты, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На фотографиях 47-летний Бенедикт Камбербэтч предстал с длинной бородой, спутанными волосами и лицом, заляпанным грязью. Актер был одет в лохмотья.

Фильм "Книга Кларенса" рассказывает о герое из Иерусалима, который хочет извлечь выгоду из растущей популярности Иисуса Христа. Режиссером картины выступил Джеймс Сэмюэл. В ленте снялись: Лакит Стэнфилд, Бенедикт Камбербэтч, Омар Си, Анна Диоп, АрДжей Сайлер, Дэвид Ойелоуо, Майкл Уорд, Элфри Вудард, Тейяна Тейлор и другие.

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