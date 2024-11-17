Звезда Backstreet Boys рассказал о переломном моменте в своем алкоголизме

Участник группы Backstreet Boys Эйджей Маклин рассказал о переломном моменте в своем алкоголизме. Его цитирует издание People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Маклина, его личные проблемы были усугублены тяжелыми временами, которые пришлось пережить его группе.

В новом документальном фильме "Больше, чем жизнь: Царство бойзбэндов" 46-летний солист вспомнил, что Backstreet Boys никогда не ругались, однако 2001 год стал для группы действительно мрачным временем".

"Мы гастролировали девять лет подряд: гастролировали, записывали альбом, снова гастролировали, записывали альбом. И вместо того, чтобы разобраться со своими настоящими эмоциями или чувствами, я увлекся вечеринками, выпивкой и наркотиками", - говорит Маклин.

Артист вспомнил, когда понял, что с ним что-то не так.

"И это продолжалось до тех пор, пока я не сделал то, чего обещал себе никогда не делать - напился на сцене", - признался он.