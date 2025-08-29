Карди Би засняли в суде в костюме за $6500

Певица Карди Би появилась в суде в костюме за $6500. Об этом сообщает NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После судебного заседания Карди Би вышла на публику в пестром костюме из шерсти, стоимость которого составляет $6500 руб. Певице также сделали укладку с крупными локонами и макияж с угольно-черными стрелками.

"Она не могла получить от меня царапину, потому что я к ней не прикасалась", - высказалась Карди Би.

Заседания суда связаны с громким процессом против певицы. Ее охранница Эмани Эллис утверждает, что Карди Би напала на нее в кабинете врача еще в 2018 году - плевала, оскорбляла и расцарапала лицо когтями.