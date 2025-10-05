Шарлиз Терон в топе из драгоценных камней снялась на показе

Голливудская актриса Шарлиз Терон показала фигуру в топе из драгоценных камней.

Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте Page Six.

50-летняя Шарлиз Терон посетила показ бренда Givenchy, который прошел 3 октября в Париже. Актриса позировала перед камерами в топе, сделанном из драгоценных камней и серебряных заклепок. Артистка также надела белый блейзер, свободные брюки в тон, солнцезащитные очки и обувь на каблуках. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле.

Шарлиз Терон никогда не была замужем. В разное время она состояла в отношениях с актером Крейгом Бирко, солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом и коллегой по фильму "24 часа" Стюартом Таунсендом. В декабре 2014 года актриса объявила о помолвке с Шоном Пенном спустя год романа, а в июне 2015-го они расстались. В мае 2023 года появилась информация, что Шарлиз Терон встречается со спортивным манекенщиком Алексом Дмитриевичем.