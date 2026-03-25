Ашер высказался в поддержку Пи Дидди

В интервью для Forbes Ашер высказался в поддержку Шона Комбса, известного как Пи Дидди, несмотря на десятки заявлений о жестоком обращении и его осуждение по обвинениям в проституции, передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

Артист подчеркнул, что не может сказать о продюсере ничего негативного, и призвал не забывать о его вкладе в музыкальную индустрию.

Ашер отметил, что его личный опыт общения с Пи Дидди отличается от того, что об артисте говорят в Интернете: "Я не могу сказать ничего плохого о Шоне Коббсе. Мой опыт - не то, что видел мир, и то, как его, знаете, исказили". При этом исполнитель уточнил, что не пытается оправдать предполагаемое поведение продюсера, но считает важным помнить о его достижениях. "Я не говорю, что каждый мужчина идеален. Я не говорю, что у всех нас нет недостатков, но я не могу с какой‑либо долей человечности не признать ценный вклад, который этот человек внес для нас как чернокожих предпринимателей, для нас как людей, которые превращают культуру и идеи во что‑то осязаемое", - пояснил он.

Певец познакомился с продюсером в подростковом возрасте и некоторое время жил с ним. Позже Пи Дидди выступил исполнительным продюсером дебютного альбома Ашера. Артист назвал его наставником и подчеркнул, что именно в тот период усвоил важные уроки дисциплины и бизнеса. Он также отметил роль Комбса в популяризации хип‑хопа и его влиянии на современную культуру: "Люди, которые сделали это возможным, и являются праотцами - такие люди, как Шон Комбс".

Ашер особо выделил предпринимательский талант продюсера и его способность монетизировать культуру, создавая нечто "бесцветное" - выходящее за рамки расовых границ. Несмотря на все обвинения, певец предпочитает помнить артиста как великого бизнесмена: "Это то, кем я вижу этого человека. И это то, что я предпочитаю помнить".

В 2025 году против Шона Комбса были выдвинуты многочисленные обвинения, включая организацию проституции и сексуальное насилие. Следствие установило, что в течение нескольких лет на организованных им закрытых мероприятиях совершались противоправные действия. В ходе обысков по делу были изъяты документы и электронные носители с доказательствами, а ряд свидетелей подтвердили причастность Комбса к преступной схеме. После длительного судебного процесса в начале 2026 года он был признан виновным по ряду статей, включая обвинения в сутенерстве, и приговорен к тюремному заключению.