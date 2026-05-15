Звезда «Дневников вампиров» стала многодетной мамой

Актриса Кэндис Кинг, известная по роли Кэролайн Форбс в сериале "Дневники вампира", сообщила о рождении третьего ребенка. Радостной новостью она поделилась в социальной сети Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

39-летняя Кинг сообщила, что у нее и ее жениха Стивена Крюгера 3 мая родился сын. Мальчик получил имя Арло Доминик. Также артистка показала первую фотографию малыша, на которой новорожденный держит палец одного из родителей.

"Добро пожаловать в этот мир, наш милый мальчик. Мы очень влюблены", - написала Кэндис.

Арло стал первым совместным ребенком пары. Всего же для актрисы это третий ребенок. Две старше дочери - Флоренс и Джозефин - родились в предыдущем браке с музыкантом Джо Кингом, выступающим в составе группы The Fray.