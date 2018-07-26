Как стать учителем: вопросы о конкурсных экзаменах

Учитель... Одна из самых почетных, уважаемых и нужных профессий в мире. Возможно, самая нужная, потому что ребенок познает мир и становится полноценным членом общества именно благодаря учителям.

А как стать учителем?

Что может быть проще? Поступил в вуз, окончил его, получил распределение и работай. Так было еще два-три десятилетия назад. Однако в наш век повышенной требовательности к качеству работы в любой специальности правила изменились: распределение как таковое отменено. Конечно, распределение было во многом удобно: выпускник не думал о трудоустройстве - государство гарантировало ему место работы. Это был плюс. Но у этой системы был и минус: не все получали профессию учителя с нужным трудолюбием и прилежанием, многие, заимев вожделенный диплом, который вроде бы гарантировал, что образование реально имело место, не обладали нужным запасом знаний и умений, чтобы делиться им с детьми. В итоге в школу проходили откровенные троечники, плохо разбиравшиеся и в своем предмете в частности, и в педагогике в целом. Результат известен: общество получало десятки, если не сотни учителей, которые не знали свой предмет, которых не любили дети и не уважали коллеги.

В наше время мало окончить вуз, даже с одними "пятерками" и "четверками", нужно доказать, что твои знания - реальны, что ты не просто отсиживал лекции, но на самом деле учился. И выучился. И способен учить других.

Такая же необходимость подтвердить свои знания существует и для тех учителей, которые окончили вуз много лет назад. Например, при переходе на новое место работы. Зачем это нужно? Как известно, человек может прогрессировать, совершенствоваться в профессии, а может застыть на том уровне знаний, который получил в студенчестве. А мир развивается, идет вперед, и детям этого нового мира не нужны учителя, получившие свои знания в прошлом веке и не стремящиеся совершенствоваться в профессии, не делающие попыток узнавать то новое, что появилось в их отрасли. Ведь открытия совершаются не только в области химии, физики или биологии. Язык (любой) - система живая, он развивается, меняются правила, появляются новые слова. В области истории еще интереснее: выясняются какие-то новые ее страницы, пересматривается оценка тех или иных исторических личностей, всплывают какие-то факты. Даже такая дисциплина, как физическая культура, не может не развиваться. И учитель любой специализации должен постоянно держать руку на пульсе времени.

Министерство образования Азербайджанской Республики прекрасно понимает все эти моменты и уже довольно давно принимает учителей на работу на основе конкурса. Учителя должны сдать тестовый экзамен и на конкурсной основе получить место работы. Конкурс проводится централизованно, к нему допускаются соискатели со всей страны. Для этого даются объявления о наличии вакантных мест во всех школах республики.

Далее запускается процесс, включающий в себя четыре этапа. Сначала подается электронное заявление и происходит оценивание первичной информации, данной в заявлении. Далее сдается тестовый экзамен, включающий в себя вопросы по специальности - 40, по методике преподавания и стратегии обучении - 10 и логике - 10.

По результатам тестового экзамена, кандидату предлагается выбор вакантных мест. Если он набрал проходной балл, ему предоставляется на выбор до восьми вакантных мест. Распределение будет осуществляться по той последовательности, которая указана в их заявлениях. Заключительный этап - собеседование.

Хочется отметить, что в обществе сильно возрос интерес к профессии учителя. Желающих стать педагогами, в последнее время стало больше благодаря целенаправленным усилиям, предпринятым Минобразования в последние годы. В течение последних пяти лет студенты, набравшие 500 и более баллов на вступительных экзаменах и при этом выбравшие педагогическую специальность, получают специальную стипендию.

Благодаря этому отмечается тенденция, что все больше абитуриентов выбирает себе эту благородную профессию. Чтобы понять это, достаточно ознакомиться со статистикой. К примеру, в 2017 году 1359 абитуриентов, набравших более 500 баллов, выбрали специальность учителя. В 2017/18 учебном году с помощью сайта www.miq.edu.az, на котором происходит прием электронных заявлений, было зарегистрировано 49 335 соискателей вакантных мест, из них в 2017 году к тестовому экзамену было допущено 47 тысяч человек, участие в нем приняли 40 тысяч соискателей места. В 2016 году кандидатов было 34 888, в 2015-м - всего 21 795.

В нынешнем году было зарегистрировано 50 697 электронных заявлений, право участвовать в тестовом экзамене получили 46 839 человек. Из почти 47 тысяч соискателей огромное количество выпускников вузов пожелало работать в регионах. Прошедшие все четыре этапа получают работу на основе бессрочного договора.

По оценкам самих конкурсантов, нужно обладать хорошими знаниями своего предмета и логикой для того, чтобы набрать большое количество баллов. Если ты знаешь свой предмет, то сделать это совсем не сложно. Все без исключения кандидаты отмечают, что тестовые экзамены проходят очень организованно, у участников практически нет претензий к организаторам. Но, самое главное, что все проходит абсолютно прозрачно, начиная от подачи электронного заявления, - нет ни малейшей возможности получить место, каким-то образом "отблагодарив" кого следует. Оценивание идет объективно, чему способствуют грамотно составленные вопросы.

В этом году прием электронных заявлений на замещение вакантных мест учителей начался в первых числах июля, а экзамены продлятся до конца июля. Окончательные результаты будут известны в августе.

Кому-то подобный скрупулезный процесс приема учителей на работу может показаться излишним. Однако министерство образования Азербайджанской республики так не считает. Как говорилось в известном фильме, "Ошибки врачей дорого обходятся людям, ошибки учителей не столь заметны, но в конечном счете обходятся людям не менее дорого". Чтобы будущее поколение не стало жертвой таких вот ошибок, министерство образования все более тщательно подходит к отбору учителей и директоров. И правильно делает.

Оксана Буланова