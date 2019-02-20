Внезапная смерть в бакинском метро
20 февраля 2019 10:19 739
В бакинском метрополитене зафиксирован случай смерти.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, на станции "Нариман Нариманов" бакинского метро, житель Загатальского района Омаров Хидаят Шабан оглы, 1961 года рождения внезапно почувствовал себя плохо.
Отмечается, что несмотря на прибытие сотрудников скорой помощи, его жизнь спасти не удалось.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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