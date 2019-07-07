В Азербайджане будут определены страховщики системного значения.

Это отражено в "Плане мероприятий по развитию страхового сектора на 2019-2021 годы", утвержденном Кабинетом министров, передает Day.Az со ссылкой на сайт Кабмина.



Согласно документу, Палата по надзору за финансовыми рынками в 2019-2020 годах должна обеспечить применение нового механизма для идентификации страховщика системного значения и контроля его деятельности с учетом поведения на рынке, потенциала и объемов страхового рынка страховщика.



Для этого в 2019-2020 годах будет обеспечено формирование законодательства в связи с идентификацией системных страховщиков, подготовка и внедрение методологии определения системных страховщиков.

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