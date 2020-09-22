В Азербайджане оштрафованы две частные клиники.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате проведенных Управлением по исполнению внеуголовного преследования Генпрокуратуры совместно с прокуратурами Наримановского и Нефтчалинского районов расследований были выявлены факты нанесения ущерба правам и здоровью граждан в расположенном в Наримановском районе столицы госпитале "Medistyle" (входит в состав ООО "Renessans-S") и расположенной в Нефтчалинском районе частной клинике "ES studio".

Должностные лица указанных учреждений привлечены к ответственности и оштрафованы в административном порядке за привлечение физических лиц к выполнению каких-либо работ (услуг) работодателем без вступления трудового договора (контракта) в силу в предусмотренном в Трудовом кодексе АР порядке и занятие частной медицинской деятельностью без лицензии.