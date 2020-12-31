В секторе "Ковроведение" Института археологии и этнографии НАНА продолжаются исследования по карабахскому ковроткачеству. Результаты проведенных исследований отражены в различных книгах и статьях. Недавно в секторе был подготовлен видеоролик "Шуша - столица карабахского ковроткачества".

Заведующий сектором доктор исторических наук, профессор Видади Мурадов, комментируя Day.Az это событие, подробно остановился на истории и города и его традициях ковроткачества.

По его словам, становление Шуши, называемой "Жемчужиной Карабаха", в качестве города началось в середине XVIII века. И пройдя три этапа, продолжалось до конца XIX - начала XX веков.

На первом этапе - в период правления основателя города Панахали хана - была заложена часть Шуши "Тебризли". Она состояла из 9 кварталов-мехелле, именуемых Чухур, Гурдлар, Джулфалар, Сейидлер, Гуюлар, Хаджи Юсифли, Мердинли, Газанчалы и Чел Гала. Во времена правления Ибрагимхалил хана в результате быстрого роста населения сформировалась вторая часть города, названная "Юхары мехелле". Этот мехелле состоял из небольших кварталов, таких, как Ханлыг, Саатлы, Кечерли, Мамайы, Ходжа Марджанлы, Демирчи, Хамамгабагы, Тезе. Самым молодым мехелле города был "Газанчалы".

Город Шуша был также важным экономическим центром Карабаха. Как в период ханств, так и во время правления царской России, основу экономической жизни Шуши составляли ремесла и торговля. В городе особенно хорошо было развито около 50 видов ремесел, в том числе шелковое и хлопчатобумажное ткачество, изготовление ювелирных изделий, кожевенное дело, изготовление папах и обуви. История карабахского ковроткачества значительно древнее истории Шуша. Однако к концу XVIII века город Шуша превратился в главный центр ковроткачества в низменном и горном Карабахе.

Коренные шушинцы называют ковер "гебе". Помимо "гебе", создаваемых в Лачине, Агдаме, Кельбаджаре, Агджабади, Агдере, Бейлагане и других местах, в самой Шуше и в окрестных селах ткали также ковры на основе созданных здесь эскизов, таких, как "Аждахалы", "Ачма-юмма", "Багчада гюллер", "Нелбеки гюль", "Сахсыда гюллер", "Годжа", "Балыг", "Буталы", "Лемпе", "Дерьянур", "Булуд" и другие.

Исторические корни ковроткачества в Шуше напрямую связаны с тюркизмом. На всех сотканных здесь коврах, ковровых изделиях встречаются элементы, являющиеся символами, клеймами десятков тюркских племен, таких, как Баят, Кенгерли, Коланы, Бейдили, Демирчи, Газанчы, Яйджи, Муганлы, Афшар, Гушчу, Отузикилер, Ийирмидердлер, Гарагоюнлулар.

Тканье ковров в Карабахе по рыночным заказам из России, Европы, Средней Азии, Анатолии, Ирана также связано с Шушой. Благодаря продуктивности ковровых мастерских Шуши здесь был создан рынок ковров. Шушинские торговцы, среди которых Мешади Наджаф, Гасанали, Мешади Иман, Кербалаи Агабей, Хаджи Мамедгусейн, Мешади Раджаб, Гаджи Аллахверди, Кербалаи Имран, братья Муршуд и Салех, осуществляли торговлю и обмен коврами в Анатолии, Иране, Тифлисе, Дербенте, Гяндже. Требование рынка обеспечивало производство здешних ковров и ковровых изделий в широком ассортименте.

Для тканья высококачественных отборных ковров в городе функционировали мастерские по обработке шерсти и их крашению. Ковроткачи покупали шерсть в овцеводческих хозяйствах Карабаха на еженедельных базарах в Шуше, подвергали ее всем необходимым процессам обработки, превращали в пряжу, а затем окрашивали в требуемые цвета. Широкое распространение коврового производства в Шуше и в окрестных селах сыграло важную роль в развитии здесь красильного дела. В организации красильного дела особо следует отметить деятельность ремесленников, бывших родом из Тебриза. В 30-х годах XIX века одна из трех действующих в Шуше красильных мастерских специализировалась на крашении пряжи в темно-синий, голубой, зеленый, а две другие - в красный, черный и фиолетовый цвета.

В Шуше существовала настоящая школа крашения. В здешних красильных мастерских обычно работали представители одной семьи, рода. В Шуше работали такие известные красильщики, как Гамбар и Искендер Фараджевы, Гафлан, Али, Амир, Низами, Сеймур, Теймур Атакишиевы, Ильгар Ибадов. Позднее некоторые из этих мастеров, открывая мастерские в близлежащих и дальних селах, магалах, работали самостоятельно. В годы советский власти мастера, обучавшиеся в Шуше, работали также в красильных цехах, действовавших в Гяндже, Агдаме, Барде. Здесь они красили шерсть анилиновыми красителями.

Следует отметить следующий интересный факт: в Шуше также ткали красивые ковры и делали вышивки из шелка, привезенного из сел современных Физулинского, Джебраильского, Агдамского районов. Одним словом, в Шуше была создана отличная сеть ковроткачества, от производства сырья до продажи ковров.

Ковры Шуши в художественном отношении отражают традиции ковроткачества Карабаха и Южного Азербайджана. Например, здесь имелись флоральные "гебе", сотканные на основе тебризских дворцовых эскизов. Как и в Тебризе, в Шуше также особое внимание уделялось ткачеству сюжетных ковров. И даже на основе готовых тебризских ковров здесь ткали новые сюжетные ковры. Как правило, сюжетные ковры являются продуктом среды, в которой развиваются городская культура, литература, музыка. Правда, и размер, и технические показатели, и цвета этих ковров несколько отличались. Однако, это говорит о связанности Карабаха, Шуши с Южным Азербайджаном, отношениях между населением, ремесленниками, творческом обмене между ними. Сотканные здесь ковры в художественном отношении имеют сложную композицию. Большая часть ковров ворсовая. Они предназначались либо для торговли, либо для городских домов, дворцов Шуши. Здесь также ткали комплектные "гебе", состоящие из одного серединного, одного головного и двух боковых "халы". Серединный ковер имел размер 800х250 см, головной - 550х150 см, боковые - 800х150 см.

В Шуше также ткали ковры, связанные с национальной идеологией нашего народа. К примеру, на ковре, сотканном в Шуше в 1926 году, отражен первый флаг, установленной в 1918 году Азербайджанской Демократической Республики. Подобный ковер в других регионах мы еще не встречали. В настоящее время ковры и ковровые изделия, сотканные в Шуше, хранятся в ряде музеев нашей республики, в том числе в Национальном музее истории Азербайджана, Азербайджанском национальном музее ковра, Азербайджанском государственном музее искусств, в частных домах. Во всемирно известных музеях Виктории и Альберта, Метрополитен-музее, Канадском текстильном музее, музее "Эрмитаж", Российском этнографическом музее и частных коллекциях имеется множество ковров, ковровых изделий, некогда сотканных азербайджанцами в Шуше. Презентация того или иного ковра под названием Шуша, Карабах - знак того, что он является брендом, образцом самобытного искусства. Покупка шушинского ковра - почетна и значима для европейцев и американцев. Потому что они знают значение Шуши не только для Азербайджана, но и для Кавказа в целом, для всего восточного мира.

В XX веке Шуша превратилась в один из развитых городов Азербайджана. Именно благодаря вниманию и заботе Общенационального лидера Гейдара Алиева Шуша прославилась в качестве одного из центров культуры, искусства, поэзии, туризма страны. Здесь проходили мероприятия государственного значения. В те годы ценился и ковроткацкий потенциал Шуши. В мастерских, созданных здесь государством, работали как городские ковроткачи, так и ковроделы из близлежащих сел - Аллахгулулар, Гушчулар, Имамгулулар, Малыбейли, Халфали, Шырлан, Зарыслы, Агбулаг, Чайкенд, Гейтала, Ханалы, Гайбалы, Нагылар, Мирзелер, Сарыбаба, Турабхан, Гарабулаг. Как и другие объекты инфраструктуры в оккупированном в мае 1992 года городе Шуша, эти мастерские были разрушены, а ковры, оборудование, неиспользованное сырье были разграблены.

Наряду с другими образцами материальной культуры азербайджанского народа, хранившимися в Шушинском историко-этнографическом музее, наши ковры также были вывезены в Армению, а оттуда в зарубежные страны и на аукционы. Армяне по высокой цене продавали множество ковров и ковровых изделий, относящихся ко второй половине XIX века - середине XX века, которое население Шуши не смогло вывезти из своих домов.

Сегодня под руководством Верховного главнокомандующего Азербайджана Ильхама Алиева наши земли, в том числе и город Шуша, находившиеся под оккупацией почти 30 лет, освобождены от врага. Мы уверены, что в ближайшем будущем жизнь во всем Карабахе, в том числе и в Шуше, вернется в нормальное русло. Шуша вернется к своим благополучным, счастливым дням, город воссоединится со своими исконными жителями, настоящими ее хозяевами. В Шуше звуки выстрелов сменятся звуками музыки, звуками торжеств, перестуком ковровых станков. Ковроткачество - один из факторов, делающих Шушу уникальной, неповторимой. Одним из показателей нашего возвращения в Карабах, в Шушу будет создание здесь новых ковровых мастерских и Музея ковра. Город Шуша вернет свою роль в истории и культуре Азербайджана! - заключил Видади Мурадов.